«Pop Star», μια εγκατάσταση σε αγρό έξω από τη Σαγκάη

Την εγκατάσταση «Pop Star» σε έναν αγρό έξω από τη Σαγκάη στην Κίνα παρουσίασε ο σχεδιαστής από το γραφείο One Take Architects, Li Hao. Στη δομή, η οποία γεννήθηκε από την επιθυμία του να δημιουργήσει ένα υπερβατικό σύστημα όρασης, πολύχρωμες υάλινες επιφάνειες συνδυάζονται σε ένα γιγαντιαίο εικοσάεδρο.

Στο ανθρώπινο σύστημα όρασης υπάρχουν τρεις τύποι κώνων, σε αντίθεση με τα πτηνά που βλέπουν τον κόσμο μέσα από τέσσερις τύπους κώνων, οι οποίοι τους επιτρέπουν να διακρίνουν πολύ περισσότερα χρώματα. «Σε σύγκριση με άλλα πλάσματα, εμείς (οι άνθρωποι) έχουμε αχρωματοψία» υπογραμμίζει ο Li Hao.

Μέσω της αποδόμησης του χώρου και της αναδόμησης του σχήματος, η εγκατάσταση δημιουργεί ένα πελώριο όγκο που υπερβαίνει την ανθρώπινη κλίμακα οπτικής καταγραφής. Οι θεατές μπορούν να αναρριχηθούν στο κεντρικό μέρος του «Pop Star» και να νιώσουν τη σχέση της εγκατάστασης με την υπερβατική θεωρία του Ραλφ Ουάλντο Έμερσον «the world globes itself in a drop of dew».

Σύμφωνα με τον Li Hao, το «Pop Star» είναι στο εσωτερικό του «ήσυχο, εξαρτημένο, μητρικό» ενώ βλέποντας το από έξω το χαρακτηρίζεις «εξαιρετικά καταπιεστικό, διψασμένο για εξουσία και πατρικό».

Ανάμεσα στις δύο αντιτιθέμενες τάσεις, η διαλεκτική σχέση μεταξύ κίνησης και στατικού χάνεται και η αίσθηση της όρασης μετατρέπεται σε οφθαλμαπάτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ