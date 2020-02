Πρεμιέρα στις ΗΠΑ θα κάνει το ντοκιμαντέρ για την PJ Harvey

Στους κινηματογράφους στις ΗΠΑ θα αρχίσει να προβάλλεται το ντοκιμαντέρ για την PJ Harvey - και συγκεκριμένα για τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το άλμπουμ της του 2016, «The Hope Six Demolition Project».



Το ντοκιμαντέρ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου πέρυσι και τώρα ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του στις ΗΠΑ.



Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στο New York Film Forum στις 18 Μαρτίου και θα προβάλλεται εκεί έως τις 31 του ίδιου μήνα.



Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «A Dog Called Money» καταγράφει τα ταξίδια της PJ Harvey στο Αφγανιστάν, στο Κόσοβο και στην Ουάσινγκτον με τον συνεργάτη της, φωτορεπόρτερ Σέιμους Μέρφι, ο οποίος επίσης σκηνοθέτησε την ταινία.



Αυτά τα ταξίδια ενέπνευσαν μια σειρά συνεργασιών των δύο, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών βίντεο και ενός βιβλίου ποίησης, The Hollow of the Hand, το οποίο είναι εικονογραφημένο με φωτογραφίες του Μέρφι.



Στο ντοκιμαντέρ η Αγγλίδα τραγουδίστρια και μουσικός της ροκ είναι ένας προσεκτικός παρατηρητής με ένα σημειωματάριο και κάποιες φορές διαβάζει στίχους ποίησης που έχει γράψει στο voice over.



Σε άλλα μέρη το ντοκιμαντέρ καταγράφει σκηνές με δημοσιογραφική περιέργεια και σε άλλα με συμπόνια, με την κάμερα να μπαίνει πιο κοντά στο πρόσωπο ανθρώπων που αφηγούνται τις ιστορίες τους.

