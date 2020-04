Προστατευτικές μάσκες Justin Bieber, Eilish, Black Sabbath... για καλό σκοπό

Προστατευτικές μάσκες με τα λογότυπα μεγάλων ονομάτων της σύγχρονης μουσικής σκηνής διαθέτει η Bravado, η πτέρυγα εμπορίας του ομίλου Universal Music Group, στο πλαίσιο καινούργιας πρωτοβουλίας για τη στήριξη δοκιμαζόμενων λόγω της κρίσης του κορωνοϊού μουσικών και εργαζομένων στη μουσική βιομηχανία.



Η πρωτοβουλία -«We've got you covered»- ξεκίνησε όταν η εταιρεία άρχισε να διανέμει προστατευτικές μάσκες στο προσωπικό της. Στη συνέχεια, άρχισε να πωλεί μάσκες στο ευρύ κοινό. Οι μάσκες φέρουν λογότυπα από πολλούς από τους καλλιτέχνες της Universal, των οποίων εμπορικά προϊόντα πωλεί η Bravado. Μεταξύ αυτών είναι οι Grande, Eilish, Rolling Stones, Imagine Dragons, Tupac Shakur, Nas, Justin Bieber, Black Sabbath και Willie Nelson (και ο κατάλογος μεγαλώνει).



Οι μάσκες πλένονται και επαναχρησιμοποιούνται, και τα έσοδα από την πώλησή τους θα διατεθούν σε ιδρύματα στήριξης μουσικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων των Help Musicians U.K. και MusiCare’s COVID-19 Relief Fund.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ