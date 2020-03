Πρωτοβουλία στο Ντιτρόιτ για παιδάκια που μένουν σπίτι, καθώς έκλεισαν τα σχολεία

Στις ΗΠΑ ανασκουμπώνονται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και διάφορες πρωτοβουλίες βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα αξιομνημόνευτη είναι η πρωτοβουλία που πήρε η αίθουσα τέχνης του Ντιτρόιτ Library Street Collective. Μιας και τα σχολεία κλείνουν λόγω της πανδημίας, μοιράζει, για δύο εβδομάδες, βραδινό φαγητό σε παιδάκια οικογενειών που έχουν πρόβλημα εξασφάλισης τροφής και τα οποία πήγαιναν στα τοπικά δημόσια σχολεία. Όμως, κάθε βραδινό θα συνοδεύεται από ένα βιβλίο ζωγραφικής με σχέδια από γνωστούς σύγχρονους καλλιτέχνες, όπως ο Virgil Abloh, o KAWS, ο Shepard Fairey και ο Doug Aitken μεταξύ πολλών άλλων. Μαζί με το βιβλίο ζωγραφικής, το κάθε παιδάκι θα παίρνει και ένα σετ κραγιόν ζωγραφικής και μία ξύστρα.



Μετά τις 29 σελίδες του βιβλίου με τα σχέδια καλλιτεχνών, ακολουθεί λευκή η 30ή σελίδα: «Έχει χώρο γι' αυτά να γράψουν το όνομά τους και να κάνουν το δικό τους σκίτσο» εξήγησε ο συνιδρυτής της Library Street Collective, Anthony Curis. «Σκέφτηκα ότι θα ήταν διασκεδαστικό για τους μαθητές να έρθουν σε συνομιλία με αυτούς τους καταπληκτικούς καλλιτέχνες».

Το πρότζεκτ φέρει την επωνυμία «We All Rise», την οποία εμπνεύστηκαν από το μότο της Detroit Public Schools Community District («Students rise. We all rise.»).

«Η τέχνη και όλες οι μορφές δημιουργικότητας προσφέρουν ανά πάσα στιγμή πολύτιμη θεραπεία, αλλά ιδιαίτερα σε περιόδους στρες και κοινωνικής απομόνωσης. Ελπίζω, σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας, τούτο το βιβλίο με σχέδια να προσφέρει μια θετική διέξοδο δημιουργικότητας» υπογράμμισε ο Shepard Fairey, έργο του οποίου περιλαμβάνεται στο βιβλίο που θα διαμοιράζεται στους μαθητές.

Επειδή εξακολουθούν να προσφέρονται στους μαθητές γεύματα από την Detroit Public Schools Community District, στην αίθουσα τέχνης Library Street Collective πήραν την απόφαση να εστιάσουν στο βραδινό. Το πρότζεκτ ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα και η γκαλερί ευελπιστεί να το συνεχίσει και μετά τις δύο εβδομάδες που έχει προγραμματίσει. Στη διανομή των πακέτων φαγητού βοηθούν και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις Forgotten Harvest και Downtown Boxing Gym. Ο Curis είναι σε αναζήτηση συνεργασιών και είπε πως έχει ακούσει ότι άνθρωποι από τον χώρο της τέχνης σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ ενδιαφέρονται να μιμηθούν την πρωτοβουλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ