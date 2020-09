Ρ. Πάτινσον, Λίλι Κόλινς και Γ. ΜακΓκρέγκορ θα είναι οι οικοδεσπότες του GO Gala

Η Λίλι Κόλινς, ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι οι οικοδεσπότες του 14ου ετήσιου Gala του μη κερδοσκοπικού οργανισμού GO Campaign.



Η διαδικτυακή εκδήλωση, που θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού, μουσικές παραστάσεις από τους HAIM, Judith Hill, Katharine McPhee και David Foster, McGregor και τη φίλη του Mary Elizabeth Winstead, καθώς και το συγκρότημα της κόρης του McGregor «French Thyme».



Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν για να υποστηρίξουν τις δράσεις του GO Campaign για την ανακούφιση από την Covid-19 και τη φυλετική δικαιοσύνη στις ΗΠΑ.



Από την αρχή της πανδημίας Covid-19, ο GO Campaign, που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την οικονομική ενίσχυση των ορφανών και των ευάλωτων παιδιών παγκοσμίως, έχει χορηγήσει περισσότερα από 179.000 δολάρια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επέφερε η πανδημία του SARS-CoV-2.

«Νιώθω ευγνωμοσύνη που ακόμα μπορούμε να ενωθούμε και να προφέρουμε ουσιαστικά και σε παγκόσμιο επίπεδο να βοηθήσουμε στη συγκέντρωση χρημάτων για τον GO Campaign και την αποστολή του να υποστηρίξει οικογένειες και παιδιά σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Πάτινσον.

«Σε μία περίοδο που δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, είναι φανταστικό το γεγονός ότι ο GO Campaign μας επιτρέπει ακόμα να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, το οποίο έχει αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο ΜακΓκρέγκορ.

Από την πλευρά της η Λίλι Κόλινς δήλωσε ότι «έχουμε τη δύναμη και το πλαίσιο για να κάνουμε πραγματικά σημαντικές αλλαγές στη ζωή πολλών ανθρώπων. Λατρεύω να υποστηρίζω τον GO Campaign και είμαι ενθουσιασμένη που βοηθάω παιδιά και οικογένειες σε όλες αυτές τις κοινότητες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ