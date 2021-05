«Radiant Human» - Η Christina Lonsdale φωτογραφίζει και ερμηνεύει την αύρα

«Ως ανθρώπινα όντα, μεταφέρουμε ηλεκτρισμό μέσα μας. Ακτινοβολεί πέρα από το δέρμα μας σε αυτό που είναι γνωστό ως ηλεκτρομαγνητικό πεδίο» έχει δηλώσει η Christina Lonsdale, καλλιτέχνις, η οποία δημιουργεί πορτρέτα αύρας και ερμηνεύει τι αποκαλύπτουν οι εικόνες για την ενέργεια κάθε ατόμου.

Η καλλιτέχνις πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Radiant Human: What Aura Photographs Tell Us About Ourselves», στο οποίο αποκαλύπτει τη διαδικασία που ακολουθεί για τη δημιουργία των πορτρέτων της.

Η φωτογράφος χρησιμοποιεί AuraCam 6000 για να καταγράψει ηλεκτροδερμικές μετρήσεις και βλέπει την κατανομή των χρωμάτων που προκύπτει για να ρίξει φως στη συναισθηματική ή δημιουργική κατάσταση των προσώπων που φωτογραφίζει.

Το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τον Harper Design περιλαμβάνει φωτογραφίες και ερμηνείες της αύρας προσώπων που έχει φωτογραφίσει, μεταξύ άλλων, των ηθοποιών Κλόι Σεβινί, Μπάζι Φίλιπς, του σχεδιαστή μόδας Τζόζεφ Αλτουζάρα και της τραγουδίστριας SZA.

Τη δεκαετία του 1970, καθώς τα κινήματα της αντικουλτούρας αναδείκνυαν τη σημασία της ενσυνειδητότητας, του διαλογισμού και της αυτοεξερεύνησης ο προσδιορισμός της ξεχωριστής προσωπικής αύρας έγινε ένας διαδεδομένος στόχος.

Η Lonsdale μεγάλωσε σε αυτήν την κουλτούρα. Η μητέρα της ήταν καλλιτέχνης και ο πατέρας της ήταν βαθιά αφοσιωμένος στην πρακτική του διαλογισμού. Ο πατέρας της δημοσίευε ένα εναλλακτικό περιοδικό και η καλλιτέχνης πέρασε μέρος της παιδικής της ηλικίας σε μια ειδυλλιακή κοινότητα στο Τάος, στο Μεξικό.

Η Christina Lonsdale άρχισε να ασχολείται με τη «φωτογραφία αύρας», η οποία δημιουργείται με τη χρήση μιας πολύ ειδικής φωτογραφικής κάμερας που μπορεί πραγματικά να συλλάβει την ατομική υπόσταση και την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ενός ατόμου, φωτίζοντας έτσι τον αληθινό εαυτό του. Συνδύασε τέχνη και επιστήμη και ξεκίνησε το πρότζεκτ «Radiant Human».

Στο βιβλίο της η Lonsdale παρέχει λεπτομερείς μελέτες περιπτώσεων που περιγράφουν τι δείχνουν συγκεκριμένα χρώματα για την αύρα ενός ατόμου.

Το βιβλίο, σύμφωνα με την περιγραφή από τον εκδοτικό οίκο, διερευνά τη φύση της ανθρώπινης αύρας και την ιδέα ότι οι εικόνες της αύρας μπορεί όχι μόνο να συλλάβουν την υπόσταση ενός ατόμου εκείνη τη στιγμή, αλλά να αποκαλύψουν τα χαρακτηριστικά της συνολικής φύσης του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ