Ράσελ Κρόου: Δώρισε σε βιβλιοπωλείο 5.000 αγγλικές λίρες για να το σώσει από το «λουκέτο»

Η διευθύντρια ανεξάρτητου βιβλιοπωλείου μίλησε για το σοκ και την έκπληξή της, όταν έλαβε δωρεά 5.000 αγγλικών λιρών από τον ηθοποιό, Ράσελ Κρόου.

Η Λεάνε Φριντ, η οποία ζει στο Σπρόουστον στο Νόργουιτς, άρχισε εκστρατεία συγκέντρωσης πόρων το βράδυ της περασμένης Πέμπτης σε μία προσπάθεια να σώσει το βιβλιοπωλείο της Bookbugs And Dragon Tales. Το χρηματικό πόσο που είχε θέσει ως στόχο ήταν 15.000 αγγλικές λίρες.

Λίγες ώρες αργότερα έλαβε το 1/3 του στόχου της από τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Gladiator»: «Ο Ράσελ Κρόου έκανε τη δωρεά σχεδόν μετά από 10 λεπτά και ήμασταν στο κρεβάτι εκείνη τη στιγμή» είπε η Λεάνε Φριντ στο πρακτορείο ειδήσεων PA.

Actor Russel Crowe donates over RM25,000 to struggling bookstore in Norwich https://t.co/ffWxXaBTI7