Ρόναν Φάροου: «Βλέπω ανθρώπους που είπαν ψέμματα για να προστατεύσουν την εξουσία»

Ο Ρόναν Φάροου των New York Times, κάτοχος βραβείου Πούλιτζερ παρέλαβε μία ακόμη τιμητική διάκριση για το δημοσιογραφικό του έργο.



Ο Ρόναν Φάροου, γιος της ηθοποιού, Μία Φάροου και του σκηνοθέτη και σεναριογράφου, Γούντι Άλεν, βραβεύτηκε με Πούλιτζερ για την αποκάλυψη του σκανδάλου με πρωταγωνιστή τον παραγωγό του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν, το οποίο οδήγησε στη δημιουργία του κινήματος #MeToo κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης.



Ο δημοσιογράφος παρέλαβε το Mirror Award από το Πανεπιστήμιο Syracuse της Νέας Υόρκης, στις 13 Ιουνίου για τα άρθρα του για τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης στον αμερικανικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό CBS και των καταγγελιών που οδήγησαν στην παραίτηση του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της CBS Corp., Λέσλι Μούνβες.



Όπως και άλλοι βραβευθέντες, εξήρε τους συναδέλφους του δημοσιογράφους και την ηγεσία του κλάδου για το θάρρος τους στη συγγραφή ιστοριών που διαφυλάσσουν την εντιμότητα και τη διαφάνεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης ακόμη και με το κόστος του τερματισμού σχέσεων και της απώλειας ευκαιριών απασχόλησης.



Την ίδια στιγμή, είπε: «Μπορώ να δω ανθρώπους που έχουν πει ψέματα για να προστατεύσουν την εξουσία».



Ωστόσο και στην ομιλία του και αργότερα, ο Ρόναν Φάροου αρνήθηκε να πει ονόματα, αναφέρει το Page Six.



Το επερχόμενο βιβλίο του «Catch and Kill» θα έχει θέμα την αποχώρησή του από το NBC News όταν η εκπομπή δεν αξιοποίησε την έρευνά του για τον Γουάινστιν.



Η τελετή απονομής των βραβείων Mirror έχουν γίνει αφορμή για παθιασμένες ομιλίες για τον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης.



Η Λόις Μπέκετ από τον ραδιοφωνικό σταθμό WNYC βραβεύτηκε για τη μετάδοση ειδήσεων σχετικά με το λευκό εθνικιστικό κίνημα και κατηγόρησε τα στελέχη των μέσων ενημέρωσης ότι δεν έχουν επιτύχει πολυμορφία και ισότητα στις προσλήψεις.



Ο πρόεδρος του CNN Worldwide, Τζεφ Ζούκερ δήλωσε ότι αποστολή της εταιρείας του δεν είναι να επιλέγει πλευρές σε πολιτικές διαμάχες, αλλά να λέει την αλήθεια. Το CNN και ο Ζούκερ βρέθηκαν συχνά στο στόχαστρο κριτικής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



«Είμαι περήφανος που υποστηρίζω την αλήθεια», είπε. «Είμαι περήφανος που υποστηρίζω τον Τύπο. Σίγουρα δεν είμαστε ο εχθρός των πολιτών» υπογράμμισε.



Τα Mirror Awards είναι ετήσια βραβεία δημοσιογραφίας που αναγνωρίζουν το έργο συγγραφέων, δημοσιογράφων, εκδοτών και οργανισμών. Τα βραβεία θεσμοθετήθηκαν από τη Σχολή Επικοινωνίας S.I. Newhouse του Πανεπιστημίου Syracuse το 2016.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ