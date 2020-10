Σαββατοκύριακο εξερεύνησης της Νέας Υόρκης με 150 τρόπους

Εκατόν πενήντα τρόπους για να εξερευνήσουν και να έχουν εμπειρία της Νέας Υόρκης το Σάββατο, 17 και Κυριακή, 18 Οκτωβρίου προτείνει στους ενδιαφερόμενους το εφετινό Open House New York Festival.



Το κοινό καλείται να εξερευνήσει την πόλη από τα ιστορικά τοπόσημά της και τους σύγχρονους ουρανοξύστες μέχρι στούντιο ντιζάιν και χώρους παραγωγής. Όμως η 18η εκδοχή του φεστιβάλ δεν θα είναι όπως τις προηγούμενες χρονιές, μια δια ζώσης εξερεύνηση αλλά ένα υβρίδιο εικονικών εμπειριών και ατομικών επισκέψεων.

Πρακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν τη διαδρομή τους στον σύνδεσμο https://ohny.org/weekend/plan-your-weekend/grid. Προτείνονται εικονικά προγράμματα - κατόπιν αίτησης και live -, περιηγήσεις κατά μόνας και ένα κυνήγι κρυμμένου θησαυρού και στους πέντε δήμους του Μεγάλου Μήλου. Το μεγαλύτερο μέρος των προς επίσκεψη τοποθεσιών είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και δεν απαιτούνται κρατήσεις. Κάποιες, ωστόσο, εικονικές εμπειρίες απαιτούν εγγραφή.

Σε εικονικές βιντεο-περιηγήσεις, σχεδιαστές πρότζεκτ και ειδικοί θα ξεναγήσουν επί τόπου σε κτηριακές εγκαταστάσεις όπως η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Newtown Creek, ο πύργος ελέγχου και τα τούνελ στο Floyd Bennett Field, το ONStage (την τελευταία προσθήκη στα θρυλικά Kaufman Astoria Studios) και οι Woolworth Tower Residences στο Μανχάταν.

Άλλες παρουσιάσεις θα προσφέρουν ματιές πίσω από τα επιφαινόμενα στο «Little Island» (τον προκυμαία που σχεδίασε το στούντιο Heatherwick), στην κοινότητα που βρίσκεται στο Westbeth Home to the Arts και στην κατασκευή επιγραφών νέον στο UrbanGlass. Παράλληλα, το πρόγραμμα «Broadway Challenge» – εμπνευσμένο από το βιβλίο «Walking Broadway» του William Hennessey – προσκαλεί τους συμμετέχοντες να περπατήσουν και τα 21 χιλιόμετρα του Μπροντγουέι, από το Bowling Green μέχρι τον ποταμό Χάρλεμ.

Οι δραστηριότητες στο ύπαιθρο που προτείνονται είναι κατά μόνας διαδρομές του τύπου «Grand Concourse Art Deco by foot», «NYC DOT art by bike» και «Woodlawn Cemetery’s mausoleums». Τέλος, σειρά προγραμμάτων με την επωνυμία «Black Gotham Experience» με επικεφαλής τον καλλιτέχνη και ιστορικό Kamau Ware εξερευνούν τον αντίκτυπο της αφρικανικής διασποράς στην ανάπτυξη της Νέας Υόρκης. Και σε μια σειρά από podcast, με τίτλο «Lost New York» επιχειρείται εξερεύνηση τοποθεσιών που πλέον δεν υπάρχουν, σαν το Seneca Village (ιδρύθηκε το 1825 από Μαύρους που δεν ήταν σκλάβοι) και το στάδιο μπέιζμπολ Ebbets Fie.



