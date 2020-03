Σε δημοπρασία τον Απρίλιο, το «Ντιβάν» του Χαφέζ

Ένα πολύτιμο εικονογραφημένο χειρόγραφο του Πέρση ποιητή του 15ου αιώνα Χαφέζ μπαίνει την 1η Απριλίου κάτω από το σφυρί του δημοπράτη στου Sotheby's. Η θέα του κόβει την ανάσα: πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα αντίγραφα των ποιημάτων, οι καλυμμένες με χρυσό σελίδες του φέρουν τις απίστευτα περίτεχνες εικονογραφήσεις του καλλιγράφου Σέιχ Μαχμούντ Πιρ Μπουντακί μαζί με τα γαζάλ του Χαφέζ, στίχους σονέτων που υμνούν τον έρωτα, τη νοσταλγία και την απώλεια.



Εξίσου συναρπαστική είναι και η ιστορία άφιξης του χειρογράφου στη δημοπρασία. Το χειρόγραφο ήταν ένα από τα πολλά αντικείμενα που εκλάπησαν από τη «σπηλιά θησαυρών» του με έδρα τη Γερμανία συλλέκτη έργων ισλαμικής τέχνης Τζαφάρ Γαζί, ο οποίος πέθανε το 2007. Αν και πολλά εντοπίστηκαν από την αστυνομία το 2011, το πού βρισκόταν το «Ντιβάν» παρέμενε έως πέρυσι μυστήριο. Τότε, ο Ολλανδός κυνηγός κλεμμένων έργων τέχνης Άρθουρ Μπραντ -γνωστός και ως «ο Ιντιάνα Τζόουνς του κόσμου της τέχνης»- το εντόπισε.



Στα τέλη του 2018, ο Μπαντ αφηγήθηκε στο γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP ότι ένας Ιρανός έμπορος έργων τέχνης ήλθε σε επαφή μαζί του και του είπε πως αξιωματούχοι της Ιρανικής Πρεσβείας του εκδήλωσαν σε τηλεφώνημα ενδιαφέρον να εντοπιστεί το χειρόγραφο. «Μετά την επαφή (των αξιωματούχων) με τον πληροφοριοδότη μου, ήξερα πως και το Ιράν αναζητούσε το εξαφανισμένο "Ντιβάν" κι άρχισα έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο μήπως και καταφέρω να το βρω πρώτος, μιας και ανήκε στην οικογένεια του Γαζί» είχε δηλώσει στο AFP ο Άρθουρ Μπραντ.



Ακολουθώντας μια σειρά από ίχνη, κατέληξε σε κάποιον από το Λονδίνο, ο οποίος είχε αποκτήσει το «Ντιβάν» στο Παρίσι, μη γνωρίζοντας την προβληματική προέλευσή του. Σύμφωνα με τον Μπραντ, ο Λονδρέζος ήταν «σοκαρισμένος και έξαλλος» όταν συνειδητοποίησε ότι του πούλησαν κλεμμένο αντικείμενο κι επέστρεψε στο Παρίσι για να διεκδικήσει τα χρήματά του πίσω. Τελικά, συμφώνησε να παραδώσει το «Ντιβάν» στον Μπραντ και τις γερμανικές αρχές. «Αν τα είχε καταφέρει, το "Ντιβάν" θα εξαφανιζόταν και πάλι και πιθανώς για πάντα» είπε ο Ολλανδός ντετέκτιβ στο γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο. «Είχε αγοράσει το βιβλίο χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν κλεμμένο και προσπαθώντας να το δώσει πίσω θα ενοχοποιούσε τον εαυτό του».



Το χειρόγραφο επεστράφη στους νόμιμους κληρονόμους του Τζαφάρ Γαζί, οι οποίοι αποφάσισαν να το πωλήσουν. Θα δημοπρατηθεί στο πλαίσιο της δημοπρασίας «Arts of the Islamic World and India» του Sotheby's στο Λονδίνο και εκτιμάται ότι θα αποφέρει 80 με 120 χιλιάδες λίρες.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ