Σε έναν τόμο, οι ξεχασμένες εκδοχές κόμικς ιστοριών του Ρέι Μπράντμπερ

Για μια σύντομη περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, το EC Comics προσάρμοζε ιστορίες του γνωστού και στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό Ρέι Μπράντμπερι για τις δημοφιλείς σειρές του ιστοριών τρόμου και επιστημονικής φαντασίας. Για πρώτη φορά, οι ιστορίες αυτές συγκεντρώνονται σε μία έκδοση·ο τόμος, με τίτλο «Home to Stay! The Complete Ray Bradbury EC Stories», κυκλοφορεί στις 25 Οκτωβρίου.

Αν και ο Μπράντμπερι είναι περισσότερο γνωστός ως συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, δοκίμασε την πένα του και σε άλλα είδη: ιστορίες τρόμου, αστυνομικές ιστορίες. Ήταν επίσης παραγωγικός και στο διήγημα, με πολλές συλλογές όπως την «Ο Εικονογραφημένος Άνθρωπος». Το λάτρεψαν κριτικοί και κοινό και τιμήθηκε με πολλές λογοτεχνικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του Medal of Distinguished Contribution to American Letters. Πολλές από τις ιστορίες και μυθιστορήματά του προσαρμόστηκαν για τη μεγάλη οθόνη ειδική μνεία οφείλεται στην ταινία «Φαρενάιτ 451» του Φρανσουά Τριφό.

Οι προσαρμογές ιστοριών του σε κόμικ δεν λήφθηκαν στα σοβαρά υπόψη και αυτό έρχεται να αποκαταστήσει η έκδοση από Fantagraphics.

Συγκεντρώνει και τις 28 ιστορίες του Μπράντμπερι στο EC Comics, συμπεριλαμβανομένων και λίγων που εκείνη την εποχή εμφανίστηκαν χωρίς εξουσιοδότηση. Ανάμεσα σε αυτές που προσαρμόστηκαν για κόμικ και κλασικές ιστορίες όπως οι «The Sound of Thunder», «Mars is Heaven» και «There Will Come Soft Rains». Στον τόμο περιλαμβάνεται και το διαβόητο «Home to Stay», στο οποίο συγχωνεύονται δύο ιστορίες του Ρέι Μπράντμπερι και το οποίο ο συγγραφέας θεωρούσε ότι ήταν καλύτερο από τις πρωτότυπες ιστορίες. Τα σκίτσα έκαναν ορισμένοι από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής· μεταξύ αυτών οι Wally Wood, Joe Orlando και Frank Frazetta. Η έκδοση περιλαμβάνει εισαγωγή από τον Greg Bear και σχόλια από τον Ted White.

Αν και απεβίωσε το 2012, ο Ρέι Μπράντμπερι εξακολουθεί να σαγηνεύει και να ψυχαγωγεί νέες γενιές αναγνωστών. Το «Home to Stay! The Complete Ray Bradbury EC Stories» ανασύρει από τη λήθη τις θρυλικές εκδοχές κόμικς θαυμάσιων ιστοριών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ