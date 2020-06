Σε γραμματόσημα πρόσωπα της «Αναγέννησης του Χάρλεμ»

Συμπληρώνονται, εφέτος, εκατό χρόνια από τη γένεση της «Αναγέννησης του Χάρλεμ» μιας από τις πλουσιότερες πολιτιστικά περιόδους της ιστορίας των ΗΠΑ και ενός σημείου καμπής στην κουλτούρα των Αφροαμερικανών.



Τα Αμερικανικά Ταχυδρομεία (USPS) τιμούν την επέτειο με τέσσερα γραμματόσημα των 55 σεντς στα οποία απεικονίζονται τέσσερα κεντρικά πρόσωπα της «Αναγέννησης»: ο ιστορικός Arturo Alfonso Schomburg, ο φιλόσοφος Alain LeRoy Locke, η συγγραφέας Nella Larsen και η ποιήτρια Anne Spencer.



Το κίνημα έφερε στο προσκήνιο μια γενιά μυαλών που διέπρεψαν στα γράμματα, στη μουσική, στις εικαστικές τέχνες και η πολιτιστική κληρονομιά τους επηρέασε κατοπινά κινήματα σε όλη τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα. Ανάμεσα στους δημιουργούς που τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας ήταν οι Romare Bearden, Augusta Savage, Jacob Lawrence, Lois Mailou Jones και Charles Alston καθώς και λογοτέχνες όπως οι W.E.B. Du Bois, Zora Neal Hurston και Langston Hughes.



Ο Schomburg, ο οποίος είναι ένα από τα τέσσερα πρόσωπα που απεικονίζονται στα γραμματόσημα της USPS, ήταν ένας Αφρο-ισπανόφωνος ιστορικός, βιβλιόφιλος και συλλέκτης, και υποστηρικτής της ανεξαρτησίας του Πουέρτο Ρίκο. Το όνομά του έχει δοθεί σε ένα από τα ζωτικής σημασίας κέντρα καταγραφής της παγκόσμιας πολιτιστικής ιστορίας των Μαύρων, το Schomburg Center for Research in Black Culture στο Χάρλεμ (ανήκει στη New York Library).



Συχνά αναφέρονται στον συγγραφέα, φιλόσοφο και εκπαιδευτικό Alain LeRoy Locke ως «πατέρα της "Αναγέννησης του Χάρλεμ"». Επιμελήθηκε - και συνεισέφερε σε αυτό - το «The New Negro» (1925) που θεωρήθηκε το κείμενο-θεμέλιο της περιόδου.



Η μυθιστοριογράφος Nella Larsen είναι περισσότερο γνωστή για τα «Quicksand» και «Passing», κείμενα για τη φυλετική ταυτότητα και κοινωνικοποίηση.

Η εκπαιδευτικός και ποιήτρια -και λάτρις της κηπουρικής- Anne Spencer φιλοξενούσε στο σπίτι της στην Πολιτεία της Βιρτζίνια πολλούς από τους διανοητές και καλλιτέχνες της «Αναγέννησης του Χάρλεμ».

Για την υλοποίηση των γραμματοσήμων συνεργάστηκαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής Greg Breeding και ο καλλιτέχνης Gary Kelley.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ