Σελίνα Γκόμεζ και Μέγκαν Ραπίνο ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Μισέλ Ομπάμα

Σε έναν χρόνο από τώρα θα διεξαχθούν οι γενικές εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα ξεκίνησε εκστρατεία υπέρ της συμμετοχής στην κρίσιμη ψηφοφορία.



Σε ένα νέο βίντεο της When We All Vote, της εθνικής μη κομματικής οργάνωσης που ιδρύθηκε το 2018 για να αυξήσει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές, η Μισέλ Ομπάμα επιστράτευσε διάσημους φίλους της για να εξηγήσουν γιατί είναι τόσο σημαντική.



«Πέρυσι εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι έκαναν τις φωνές τους να ακουστούν για πρώτη φορά» λέει η Μισέλ Ομπάμα στο βίντεο.

Τώρα, τα ποσοστά είναι ακόμη υψηλότερα. Έτσι, για το 2020, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ διευρύνει την «ομάδα υπέρ της ψήφου» με νέους συμπροέδρους, μεταξύ των οποίων η τραγουδίστρια, ηθοποιός, Σελίνα Γκόμεζ, η αρχηγός της αμερικανικής ομάδας ποδοσφαίρου, Μέγκαν Ραπίνο, οι ηθοποιοί, Τρέισι Έλις Ρος, Κέρι Ουάσιγκτον και η τηλεοπτική παραγωγός, Σόντα Ράιμς, για να μιλήσουν κατά της αποχής στις προεδρικές εκλογές (θα προσχωρήσουν επίσης οι περσινοί συμπρόεδροι, Τζανέλ Μονέ και Λιν Μάνουελ – Μιράντα).



Η οργάνωση θέλει οι Αμερικανοί να οργανώνουν τις δικές τους ειδικές ομάδες εθελοντών που θα εργαστούν για να εγγράψουν τους φίλους, την οικογένεια και τις κοινότητές τους, ώστε να είναι έτοιμοι να ψηφίσουν.



Η συμμετοχή στις εκλογές είναι καθήκον μας, δήλωσε η Μέγκαν Ραπίνο στο Elle. Θέλω η ψήφος μου να ακουστεί, θέλω να είμαι ενεργή πολίτης και θέλω να έχω άποψη για τη χώρα που ζω. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να έχουμε καλύτερη ζωή, αλλά για να το επιτύχουμε, χρειαζόμαστε ανθρώπους σε αξιώματα που θα αγωνιστούν για όλους μας, τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ