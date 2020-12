Sesame Street: Δύο κούκλες Ροχίνγκια για τα προσφυγόπουλα

Το «Sesame Street» βοηθά παιδιά από καταυλισμούς προσφύγων. Τα περισσότερα παιδιά που ζουν σε καταυλισμούς προσφύγων στερούνται βασικών αναγκών, αλλά η αγαπημένη τηλεοπτική παιδική σειρά τους δίνει όλες τις ευκαιρίες να λάβουν γνώσεις.



Ένας νέος προτζέκτορας με μπαταρία δίνει στα παιδιά του καταυλισμού των προσφύγων Ροχίνγκια στο Μπαγκλαντές την ευκαιρία να δουν επεισόδια της εκπαιδευτικής σειράς που συνδυάζει ζωντανή δράση, σκετς, κινούμενα σχέδια και κουκλοθέατρο.

Επίσης η εταιρεία παραγωγής της σειράς, Sesame Workshop παρουσίασε δύο νέες κούκλες Ροχίνγκια στο πλαίσιο προσπαθειών να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία μεγαλύτερος αριθμός παιδιών από τον καταυλισμό.



Τα δίδυμα, με τα ονόματα Νουρ Γιασμίν και Αζίζ εμφανίστηκαν στο δελτίο ειδήσεων του NBC.

Τα παιδιά του καταυλισμού συμμετείχαν στη δημιουργία των δύο χαρακτήρων επειδή όπως επισημαίνουν οι συντονιστές του εκπαιδευτικού προγράμματος «μαθαίνουν καλύτερα όταν βλέπουν τον εαυτό τους».

Δείτε το βίντεο:

«Γνωρίστε τη Νουρ και τον Αζίζ - 6χρονες κούκλες που τους αρέσουν τα παιχνίδια και ζουν σε ένα στρατόπεδο προσφύγων στο Μπαγκλαντές. Στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού προγράμματος Play to Learn του @SesameWorkshop, οι Νουρ και Αζίζ θα είναι μέρος ενός νέου εκπαιδευτικού περιεχομένου για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών που πλήττονται από την προσφυγική κρίση των Ροχίνγκια» αναφέρεται σε ανάρτηση του Sesame Street στο Twitter.

Τα παιδιά των Ροχίνγκια ζουν στον πολυπληθέστερο καταυλισμό προσφύγων στον κόσμο, με πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους να έχουν εγκαταλείψει τη βία στη Μιανμάρ.

«Αν μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να ξεκινήσουν σωστά, να μπορούν να αναπτυχθούν, τότε έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν αργότερα», δήλωσε η Σέρι Γουέστιν πρόεδρος του τομέα κοινωνικού αντίκτυπου της Sesame Workshop.

Στόχος είναι η σειρά «Sesame Street», μαζί με τους συνεργάτες της να παράσχουν στα παιδιά τα βασικά μαθηματικά και τις δεξιότητες ανάγνωσης.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Sesame Workshop και η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC) έλαβαν δύο επιχορηγήσεις των 100 εκατομμυρίων δολαρίων - μία από το Ίδρυμα MacArthur και μία από το Ίδρυμα LEGO - για να δημιουργήσουν νέους τρόπους εξασφάλισης εκπαίδευσης σε παιδιά που μεγαλώνουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς στη Συρία και στο Μπαγκλαντές.

«Η Νουρ και ο Αζίζ δεν μοιράζονται μόνο παρόμοιες εμπειρίες με πολλά από τα παιδιά που βρίσκονται σε κρίση, αλλά και θα τα βοηθήσουν να ξεπεράσουν το τραύμα και το άγχος και να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα, ενώ συμμετέχουν σε διασκεδαστικές μαθησιακές δραστηριότητες βασισμένες στο παιχνίδι» ανέφερε η Sara Bouchie, από Ίδρυμα LEGO.

Meet two very special new friends, Noor and Aziz! These lovable Muppets are at the heart of our program to bring playful learning opportunities to the youngest of Rohingya refugees in Bangladesh. pic.twitter.com/Jyguyjj2nZ