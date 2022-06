«Shepard Sherbell: Soviets», online έκθεση φωτογραφιών στη Νέα Υόρκη

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το Der Spiegel έστειλε τον φωτορεπόρτερ Shepard Sherbell στην ΕΣΣΔ για να αιχμαλωτίσει με τον φακό του την πτώση της. Σε online έκθεση, η νεοϋορκέζικη γκαλερί Ki Smith Gallery παρουσιάζει πολλές από αυτές τις φωτογραφίες και σε συνεργασία με τη MUUS Collection πωλεί 50 εκτυπώσεις από τη σειρά, με τα έσοδα να δωρίζονται στην The Kyiv Independent για στήριξη ανεξάρτητου ρεπορτάζ και φωτορεπορτάζ στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Ως φωτορεπόρτερ, ο Sherbell είχε με τον φακό του καταγράψει πολλές προεδρίες στις ΗΠΑ, την αμερικανική εισβολή στη Γρενάδα και την Επανάσταση στη Νικαράγουα. Στην αποστολή του από το Der Spiegel, φωτογράφισε τη διάλυση μιας υπερδύναμης. Χρόνια αργότερα, αυτές οι φωτογραφίες θα γίνονταν το βραβευμένο λεύκωμα «Soviets: Pictures from the End of the USSR»: πάνω από 200 μαυρόασπρες φωτογραφίες που κατέγραφαν τη ζωή καθημερινών ανθρώπων τους οποίους ο Shepard Sherbell συνάντησε σε 15 πρώην Σοβιετικές Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες.

Τριάντα χρόνια αργότερα, το λεύκωμα είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση των κινδύνων μιας χωρίς όρια κρατικής εξουσίας. Η online έκθεση φέρνει στον νου αυτά που έγραψε στην εισαγωγή στο λεύκωμα ο συγγραφέας Serge Schmemman: «Ξέρω ότι ο χρόνος που αφιέρωσα σε αυτόν τον μαυρόασπρο κόσμο που αιχμαλώτισε ο Shepard Sherbell θα μείνει για πάντα μαζί μου. Εκεί είναι που έμαθα για την απληστία και τη βαναυσότητα της χωρίς όρια κρατικής εξουσίας και εκεί είναι που ανακάλυψα την τεράστια ικανότητα του ανθρώπινου πνεύματος να συνεχίζει την προσπάθεια παρά τα εμπόδια».

Η έκθεση «Shepard Sherbell: Soviets» στην Ki Smith Gallery της Νέας Υόρκης ολοκληρώνεται την 1η Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ