Συλλογή ιστοριών και επιστολών αγάπης προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου

Ένα πολύ ξεχωριστό βιβλίο με μηνύματα αγάπης προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) επιμελείται και γράφει o Άνταμ Κέι συγγραφέας του μπεστ σέλλερ «This Is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor» (Αυτό θα πονέσει: Το μυστικό ημερολόγιο ενός νέου γιατρού).

Το βιβλίο με τίτλο «Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You» είναι μία συλλογή ιστοριών και επιστολών αγάπης από 100 πολύ γνωστές προσωπικότητες, που μοιράζονται τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες από το NHS. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου που χρειάζεται στήριξη την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Με έναν εντυπωσιακό κατάλογο διασημοτήτων, που εκτείνεται σε πολλές γενιές και πεδία - και συνεχίζει να αυξάνεται - το βιβλίο θα περιλαμβάνει συνεισφορές από τους Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Σερ Τρέβορ ΜακΝτόναλντ, Στίβεν Φράι, Έμα Τόμσον, Τζίλι Κούπερ, Λούι Θερού και Λορέιν Κέλι.

Είναι μια συλλογή από επιστολές αγάπης, που δεν έχετε διαβάσει ποτέ ξανά στο παρελθόν, οπότε να είστε έτοιμοι να γελάσετε και να κλάψετε, αναφέρεται σε ανακοίνωση του εκδοτικού ομίλου Orion Publishing Group.

Όλα τα κέρδη από το βιβλίο θα διατεθούν στις NHS Charities Together για τη χρηματοδότηση ερευνών και πρότζεκτ ζωτικής σημασίας και το The Lullaby Trust, το οποίο υλοποιεί δράσεις για τη μείωση των αιφνίδιων θανάτων βρεφών και υποστηρίζει γονείς που πενθούν την απώλεια των μικρών παιδιών τους.

Η Άννα Βάλενταϊν από τον όμιλο Orion Publishing αναφέρει στην περίληψη του βιβλίου: «Στο Αγαπητό NHS, 100 άνθρωποι που εμπνέουν συγκεντρώνονται για να μοιραστούν τις ιστορίες τους για το πώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας υπήρξε εκεί για αυτούς και άλλαξε τη ζωή τους»

«Πολύ συγκινητικές, ξεκαρδιστικές, ελπιδοφόρες και παθιασμένες, αυτές οι ιστορίες μαζί γίνονται μια επιστολή αγάπης προς το NHS και τα 1,5 εκατ. άτομα που εργάζονται σε αυτό. Είναι προνόμιο να μπορούμε να εκδώσουμε ένα βιβλίο που ανταποδίδει λίγο σε όσους δίνουν τόσα πολλά».

Ο Άνταμ Κέι αναφέρεται με πάθος για το NHS στην ανακοίνωση: «Όλοι μας οφείλουμε τόσα πολλά στο NHS. Είναι το μοναδικό μεγαλύτερο μας επίτευγμα ως έθνος, πάντα εκεί για εμάς και περισσότερο από ποτέ τώρα».

Ο συγγραφέας υπογραμμίζει ότι είναι εκπληκτική η ανταπόκριση που έχει το βιβλίο μέχρι στιγμής και προσθέτει ότι τον αιφνιδίασε ο αριθμός των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή μαζί του για να μοιραστούν τις θαυμάσιες ιστορίες τους. «Ελπίζω ότι το βιβλίο, και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατά κάποιο τρόπο θα είναι κατά κάποιο τρόπο το ευχαριστώ στους ήρωες που βάζουν τη ζωή μας πάνω από τη δική τους κάθε μέρα».

Το βιβλίο ««Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You» θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουλίου από τον εκδοτικό οίκο Trapeze.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ