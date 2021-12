Συλλογή ποιημάτων της Αμάντα Γκόρμαν

H Αμάντα Γκόρμαν, η οποία έγινε η νεότερη ποιήτρια που παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας στην ιστορία των ΗΠΑ όταν ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε πρόεδρος, διευκρίνισε ότι προσπαθεί να «διαφυλάξει τη μνήμη της πανδημίας» με μια νέα συλλογή ποιημάτων που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Η Γκόρμαν βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν απήγγειλε το ποίημά της «The Hill We Climb» στην τελετή ορκωμοσίας τον Ιανουάριο, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων πως «υπάρχει πάντα φως, αρκεί να είμαστε αρκετά γενναίοι για να το δούμε».

Μια επιλογή από τα πρώιμα έργα της δημοσιεύτηκε το 2015, αλλά αυτή η πρώτη μεγάλη συλλογή με τίτλο «Call Us What We Carry» που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Viking στις ΗΠΑ και τον Chatto & Windus στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιλαμβάνει την αντίδρασή της στην πανδημία της Covid -19.

Η 23χρονη ποιήτρια δήλωσε στον Guardian ότι η συλλογή ήταν «η προσπάθειά της να διατηρήσει τη συλλογική μνήμη μιας πανδημίας» επειδή «τίποτα δεν είναι τόσο οδυνηρό όσο η σκέψη ότι οι απώλειες και τα μαθήματα αυτής της περιόδου μπορεί να λησμονηθούν».

«Προσεγγίζω την ποίηση ως μέθοδο κοινωνικής έρευνας καθώς και ως εύρημα» ανέφερε.