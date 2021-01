Συνάντηση της Λ. Μενδώνη με την πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Να εμβαθύνουν τις παραδοσιακές τους σχέσεις, να επιβεβαιώσουν τη φιλία των δύο λαών, να διευρύνουν τη συνεργασία τους και να διοργανώσουν δράσεις στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, μέσω του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Κίνας, αποβλέπουν οι δυο χώρες, μετά και από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25/1 μεταξύ της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη και της Πρέσβεως της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Τσιγιουέ Τσανγκ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει με σημερινή ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ, τη συνάντηση απασχόλησε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Κίνας, το οποίο εγκαινιάζεται τον Μάιο 2021 και ολοκληρώνεται τον Μάιο 2022. Ως εναρκτήρια εκδήλωση του Έτους προγραμματίζεται τον ερχόμενο Μάιο η αποκάλυψη των αγαλμάτων του Σωκράτη και του Κομφούκιου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς. Το γλυπτό με τίτλο «Σωκράτης και Κομφούκιος: Μια συνάντηση» είναι έργο και δωρεά του διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας (NAMOC) Wu Weishan, ο οποίος είναι καταξιωμένος γλύπτης σε διεθνές επίπεδο, ακαδημαϊκός δάσκαλος, καθώς και πρόεδρος της Ένωσης Καλλιτεχνών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Για την εγκατάσταση του γλυπτού, θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα τεχνικοί από την Κίνα, οι οποίοι θα συνεργαστούν με κλιμάκιο του ΥΠΠΟΑ.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Πολιτισμού στην ανακοίνωσή του, ο κ. Wu Weishan είχε επισκεφθεί την Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2020 και είχε συναντηθεί με την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατόπιν πρόσκλησής της, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας εμπειρογνωμόνων των μουσείων και ανθρώπων της Τέχνης, με σκοπό να έχει πλήρη ενημέρωση για τις δυνατότητες συνεργασίας με τα ελληνικά μουσεία, κρατικά και ιδιωτικά και, κυρίως, για τη συνεργασία στους τομείς της διοργάνωσης εκθέσεων, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της φιλοξενίας καλλιτεχνών ("Residencies").

Στο πλαίσιο του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Κίνας, η κ. Μενδώνη και η κ. Τσανγκ ανακεφαλαίωσαν το πρόγραμμα των εκθέσεων που έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό από τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Πρόκειται για τις εκθέσεις:

1.«Αμέτρητες όψεις του Ωραίου», που πρόκειται να παρουσιαστεί στο National Museum of China στο Πεκίνο.

2.«The Greeks. Agamemnon to Alexander the Great», που θα φιλοξενηθεί στο Hunan Museum, στο Nanjing Museum και στο Capital Museum.

3.Έκθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα παρουσιαστεί στο Sishuan Museum, στην πόλη Chengdu.

4.Έκθεση για τη Θάλασσα, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο της Σαγκάης.

5.Η έκθεση «Daedalus: On the trail of the mythical craftsman», που θα παρουσιαστεί στο Palace Museum της Απαγορευμένης Πόλης στο Πεκίνο.

6.Η έκθεση «Chiming Treasures: Ceremonies and court life in the Qing Dynasty» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο του Έτους σχεδιάζονται, επίσης, συμπόσια και μουσικά γεγονότα, όπως διαδικτυακές συναυλίες, με κοινή συμμετοχή Ελλήνων και Κινέζων μουσικών. Η κ. πρέσβης ενημέρωσε την υπουργό για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στο πολιτιστικό κέντρο της Κίνας στην Αθήνα. Όπως διευκρινίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, το πλαίσιο του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Κίνας για τον τομέα του Πολιτισμού προβλέπει την ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία. Ειδικότερα ζητήματα είναι η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και αρχαιοκαπηλίας και η προώθηση της αρχαιολογικής έρευνας, η διοργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων και εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα προστασίας μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.