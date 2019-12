Σειρά μακιγιάζ εμπνευσμένη από το «Star Wars»

H Pat McGrath λάνσαρε τη σειρά μακιγιάζ «Star Wars The Rise of Skywalker».

Η Βρετανίδα γκουρού του μακιγιάζ, η οποία ανακηρύχθηκε η σημαντικότερη make up artist στον κόσμο από το περιοδικό Vogue δημιούργησε τη δική της συλλογή για να γιορτάσει την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Star Wars: The Rise of Skywalker».

«Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία με τη Disney που αποτελεί έναν ύμνο στη διαγαλαξιακή ομορφιά του Star Wars:The Rise of Skywalker», ανέφερε η Pat McGrath.

«Οι χαρακτήρες των ταινιών" Star Wars "έχουν ενσωματωθεί στην κουλτούρα μας με τέτοιο τρόπο, ώστε είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν κόσμο χωρίς αυτούς! Όποιος με ακολουθεί στο στα social media ξέρει ότι έχω εμμονή με τα Star Wars. Με την επαναστατική ομορφιά της πριγκίπισσας Λέια και τη χρυσή γοητεία του C-3PO» σημείωσε.