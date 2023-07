Σίσελι Τάισον: Ένα βιβλίο για τη ζωή και την καριέρα της ηθοποιού από τον σχεδιαστή μόδας B Michael

Ο σχεδιαστής μόδας B Michael έγραψε το πρώτο του βιβλίο, στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη φιλία του με την αείμνηστη πρωτοποριακή πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ, Σίσελι Τάισον.

Το βιβλίο «Muse: Cicely Tyson and Me, a Relationship Forged in Fashion» (Μούσα: Η Σίσελι Τάισον και Εγώ, Μία Σχέση που Σφυρηλατήθηκε στη Μόδα» θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου από τον εκδοτικό οίκο Amistad του ομίλου HarperCollins.

Ο σχεδιαστής άρχισε να γράφει το βιβλίο στα τέλη του 2020 με τις ευλογίες της Τάισον.

Οι δυο τους συναντήθηκαν πρώτη φορά το 2006, όταν ο B Michael συμφώνησε να ντύσει την ηθοποιό για την εκδήλωση Legends Ball της Όπρα Γουίνφρεϊ.

Πρώην γραμματέας του Ερυθρού Σταυρού, η γεννημένη στη Νέα Υόρκη Τάισον από γονείς μετανάστες από το νησί Νέβις της Καραϊβικής εγκατέλειψε τη ζωή του γραφείου αφού αποφάσισε ότι «ο Θεός δεν με έφερε στη Γη για να πληκτρολογώ για το υπόλοιπο της ζωής μου». Η απόφαση οδήγησε στο μόντελινγκ για περιοδικά μόδας όπως το Vogue και αργότερα σε μαθήματα υποκριτικής στο Actors Studio.

Το ενδιαφέρον της να γίνει ηθοποιός προκάλεσε την αντίδραση της πειθαρχημένης ανύπαντρης μητέρας της, η οποία είπε στην Τάισον ότι δεν μπορούσε πλέον να ζήσει στο σπίτι. Έτσι μετακόμισε.

Το βιβλίο ξεκίνησε ως «φωτογραφικό ταξίδι» της φιλίας τής ηθοποιού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο ισχυρές Αφροαμερικανίδες, όμως το μεγαλύτερο τμήμα του καταλαμβάνουν κείμενα από τις εμπειρίες τους στα βραβεία Όσκαρ, στον Λευκό Οίκο και το πώς επαναπροσδιόρισαν τον τρόπο που ντύνονται οι γυναίκες μιας συγκεκριμένης ηλικίας.

«Υπάρχει μεγαλύτερη πράξη φιλίας από το να κάνεις κάποιον αγαπημένο να φαίνεται και να αισθάνεται πιο όμορφος και δυνατός; Αυτό ήταν το ανεκτίμητο δώρο που έκανε ο διάσημος σχεδιαστής B. Michael σε μια από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, τη Σίσελι Τάισον κατά τη διάρκεια της στενής, διάρκειας δεκαετιών, σχέσης τους. Τα απομνημονεύματα περιλαμβάνουν εκπληκτικές φωτογραφίες, πολλές από τις οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί ξανά» αναφέρεται στην περιγραφή του βιβλίου.

Η Σίσελι Τάισον, εμβληματική μορφή του Μπρόντγουεϊ, το 1957 άρχισε να παίζει σε παραγωγές του και την επόμενη δεκαετία εμφανίστηκε σε πολλές παραστάσεις. Επίσης κέρδισε δευτερεύοντες ρόλους σε μερικές μεγάλου μήκους ταινίες προτού υποδυθεί την Πόρτια στην κινηματογραφική εκδοχή, το 1968, του «The Heart Is a Lonely Hunter».

Το 1974 εμφανίστηκε στον πιο γνωστό ίσως ρόλο της, πρωταγωνιστικό στο τηλεοπτικό δράμα «The Autobiography of Miss Jane Pittman», διασκευή από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Έρνεστ Τζέιμς Γκέινς. Η ερμηνεία της ως γυναίκα 110 ετών της οποίας η ζωή απεικονίζεται από τη σκλαβιά μέχρι το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα της δεκαετίας του 1960 χάρισε στην Τάισον δύο βραβεία Emmy.

Εκτός από την καριέρα της ως ηθοποιός, η Σίσελι Τάισον ήταν γνωστή για τη σχέση της με τον μουσικό της τζαζ Μάιλς Ντέιβις, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1981 έως το 1998.