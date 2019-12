Σουηδία: Ο Μπιόρν των ABBA ενάντια στα… fake news

Ο Μπιορν Ουλβέους των ΑΒΒΑ δώρισε βιβλία σε μαθητές λυκείου σε όλη τη Σουηδία σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει τη ροή των fake news.



Ο 74χρονος στιχουργός και μουσικός, ο οποίος μαζί με τους ΑΒΒΑ έχει πουλήσει περισσότερα από 375 εκατομμύρια άλμπουμ και σινγκλ, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία προέκυψε όταν ο ίδιος αισθάνθηκε πως οι δημοκρατικοί θεσμοί υπονομεύονται από την ταχύτητα της παραπληροφόρησης.



Σχεδόν 111.000 αντίτυπα του βιβλίου «Alternative Facts - About Knowledge and its Enemies» ('Αλλα γεγονότα - Σχετικά με τη γνώση και τους εχθρούς της) θα διανεμηθούν. Οι δάσκαλοι πρέπει να τα ζητήσουν εκ μέρους των μαθητών τους της τελευταίας τάξης και η μόνη σύσταση είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην τάξη.



«Είναι σαν κάτι που χρειάζονται --στην κριτική μας σκέψη και στην εμπιστοσύνη των θεσμών μας που, εσείς το ξέρετε, έχει διαβρωθεί --και απλά σαν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο», δήλωσε ο Ουλβέους, συνιδιοκτήτης του εκδοτικού οίκου που εξέδωσε το βιβλίο.



Συγγραφέας του βιβλίου είναι η καθηγήτρια Θεωρητικής Φιλοσοφίας, Άσα Βίκφορς, η οποία εξελέγη εφέτος μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας.

