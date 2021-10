Σπάνια εμφάνιση του Τζακ Νίκολσον στην πρεμιέρα των Λέικερς

O φακός απαθανάτισε τον Τζακ Νίκολσον στο γήπεδο σε αγώνα των Λέικερς. Είναι η πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε αγώνα μπάσκετ μετά από σχεδόν δύο χρόνια.



Ο 84χρονος Νίκολσον, χαμογελαστός απόλαυσε τον αγώνα μεταξύ των Λος Άντζελες Λέικερς και των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μαζί με τον γιο του, τον ηθοποιό Ρέι στο Staples Center.



Εκεί βρέθηκαν αρκετοί διάσημοι για να παρακολουθήσουν δια ζώσης τον σπουδαίο αγώνα, μεταξύ αυτών ο Τζέιλεν Ράμσεϊ των Rams, η Αντέλ, και ο Άγγλος ηθοποιός Τζέιμς Κόρντεν.





Σύμφωνα με το δημοσίευμα του People o βραβευμένος με τρία Όσκαρ ηθοποιός, είναι οπαδός των Λέικερς, και πριν από την πανδημία αρκετές φορές είχε βρεθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τους αγώνες τους. Η τελευταία φορά ήταν τον Ιανουάριο του 2020 κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με τους Νιου Γιορκ Νικς στο Staples Center μαζί με τον γιο του. Ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στη Sun είχε δηλώσει ότι δεν έχει κίνητρο να «βγει έξω».

Jack Nicholson Spotted at Lakers Game For The First Time In Nearly 2 Years https://t.co/TPLX3bE9zE via @Yahoo /That ou Adler next to Jack on the left?