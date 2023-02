«Spartacus»: Έρχεται νέος κύκλος από τον Στίβεν Σ. Ντεκνάιτ

Ενας νέος κύκλος της σειράς «Spartacus» βρίσκεται στα σκαριά από τον δημιουργό του, Στίβεν Σ. Ντεκνάιτ (Steven S. DeKnight), για λογαριασμό του δικτύου Starz.

Σύμφωνα με το Deadline, η δραματική σειρά θα αφηγηθεί νέα ταξίδια των εμβληματικών χαρακτήρων του «Spartacus» με μία καινούργια ιστορία «προδοσίας και αίματος κάτω από την απειλητική σκιά της Ρώμης».

«Μαζί με τους συναδέλφους στο Starz και τη Lionsgate θα δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά μοναδικό για το επόμενο κεφάλαιο αυτής της επικής ιστορίας», ανέφερε ο Ντεκνάιτ σε δήλωσή του

Ο πρώτος κύκλος της τηλεοπτικής σειράς του «Spartacus» ξεκίνησε το 2010 με πρωταγωνιστή τον Αντι Γουίτφιλντ (Andy Whitfield). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων διεγνώσθη με καρκίνο και 18 μήνες μετά έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 39 χρόνων.

Οι παραγωγοί σοκαρισμένοι από την τραγική εξέλιξη, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια μίνι-σειρά έξι επεισοδίων, το «Spartacus: Gods of the Arena» με πρωταγωνιστή τον Ντάστιν Κλερ (Dustin Clare). Τον Ιανουάριο του 2012, ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος «Spartacus: Vengeance» με τον Λίαμ ΜακΙντάιρ ( Liam McIntyre) στον ομώνυμο ρόλο και στην συνέχεια το «War of the Damned» με τον ίδιο πρωταγωνιστή.

Η παραγωγή της νέας σειράς θα γίνει από τη Lionsgate Television για λογαριασμό του Starz.