«Σπίτια-άρματα» αντί για παρέλαση στο Mardi Gras της Νέας Ορλεάνης

Προφανώς και η πανδημία δεν θα σταματούσε το ετήσιο πάρτι του Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη. Πολλοί μετέτρεψαν τα σπίτια τους σε στάσιμα άρματα μιας και η καθιερωμένη παρέλαση αρμάτων είχε, εφέτος, απαγορευθεί. Το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας ήταν πάνω από 3.000 κατοικίες, σε διάφορα σημεία της πόλης, διακοσμημένα με στοιχεία της μεγάλης παράδοσης της αμερικανικής λαϊκής τέχνης.

Πέραν της αυθόρμητης αντίδρασης κατοίκων της Νέας Ορλεάνης που δεν θα είχαν το αγαπημένο τους καρναβάλι, υπήρξαν και οργανωμένες πρωτοβουλίες: μία από αυτές, η «Hire a Mardi Gras Artist» ( https://hireamardigrasartist.com/the-houses/ ), συνέβαλε στην πρόσληψη άνεργων καλλιτεχνών για να δημιουργήσουν 11 σπίτια-άρματα και παρήγγειλε τη διακόσμηση άλλων δύο σπιτιών και 11 καταστημάτων (κάθε «μεταμόρφωση» κόστιζε περίπου 10.000 δολάρια).

Δείτε το βίντεο:

Fat Tuesday moves to the lawn: Mardi Gras is being marked by "house floats" in a New Orleans that has canceled its annual parades. pic.twitter.com/IO1CQdVW6J