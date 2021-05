«Spring Formula»: Έκθεση της Εβίτας Κανέλλου

Η νέα δουλειά της Εβίτας Κανέλλου με τίτλο «Spring Formula» θα παρουσιαστεί από την Gallery Genesis.

Πρόκειται για έναν εικαστικό απολογισμό της ζωγράφου, συντιθέμενο από όνειρα και αναμνήσεις, από εικόνες και συναισθήματα, από οικείες φόρμες και χρώματα.



Είναι η θέληση να προχωρήσει η ζωή με ανοιχτό βλέμμα, χωρίς εμμονές στη συνθήκη χθες, αλλά με την προσμονή να προσαρμοστούμε καλύτερα στο σήμερα και να συνεχίσουμε από εδώ και εμπρός τη ζωή μας.

Εβίτα Κανέλλου «Spring Formula» - 11 - 29 Μαΐου

Spring Formula

A Light exists in Spring

Not present on the Year

At any other period –

When March is scarcely here

A Color stands abroad

On Solitary Fields

That Science cannot overtake

But Human Nature feels.

Then as Horizons step

Or Noons report away

Without the Formula of sound

It passes and we stay

Emily Dickinson

My first memory is of the brightness of light - light all around… Georgia O’Keeffe

Η Εβίτα Κανέλλου αναφέρει σχετικά:



«Καθώς οι μετακινήσεις και οι συναναστροφές περιορίστηκαν απότομα, στένεψαν και οι ορίζοντες. Οι ώρες στο μπαλκόνι κοιτάζοντας τα δένδρα και τα απέναντι αρχοντικά ήταν μελαγχολικές και μερικές φορές το λεπτό γινόταν αιώνας. Το βλέμμα μου έψαχνε τον ορίζοντα, ανάμεσα από τις γωνίες τριών υπέροχων ιστορικών κτηρίων που έχω την τύχη να βρίσκονται στο οπτικό μου πεδίο. Το ένα είναι φτιαγμένο από τον Θεόφιλο Χάνσεν, το άλλο από τον Ερνέστο Τσίλλερ. Το τρίτο, του οποίου δεν γνωρίζουμε τον αρχιτέκτονα, ήταν η κατοικία της Πηνελόπης Δέλτα, όπου σε κάποιο σημείο του κήπου της βρίσκεται σήμερα το δικό μου σπίτι.



Όλα κομμάτια από ένα λαμπερό παρελθόν μιας άλλης Ελλάδας. Όμως, το παρόν μας εγκλωβίζει, το μέλλον παραμένει άγνωστο και συνεχίζουμε να παραμένουμε στο μπαλκόνι. Μια νέα πραγματικότητα στη ζωής μας αντιλαμβανόμαστε ότι εδραιώνεται και πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε, με άλλο τρόπο να αντιδράσουμε με αισιοδοξία και πράξεις στα νέα δεδομένα της κοινωνικής απομόνωσης, να ψάξουμε για ανοιχτούς ορίζοντες.



«Από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε. Mόνο που ‘ναι πιο δύσκολο», γράφει ο Ελύτης, και εγώ νοιώθω τυχερή που βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι, εκφράζομαι και δημιουργώ.»

Την έκθεση «Spring Formula» επιμελείται η ιστορικός και κριτικός τέχνης Ίρις Κρητικού.

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Spring Formula» της Εβίτας Κανέλλου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 15 Μαΐου στις 12.00-21.00 τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Βιογραφικo Εβίτας Κανέλλου http://evitakanellou.com

Η Εβίτα Κανέλλου γεννήθηκε στον Πύργο της Ηλείας. Ασχολείται με τη ζωγραφική και τη φωτογραφία. Διατηρεί εργαστήριο στην Αθήνα και στη Μύκονο, όπου οργανώνει καλοκαιρινές εικαστικές συναντήσεις.



Σπουδές: Bachelor of Arts, Major στις Καλές Τέχνες και Minor στην Ιστορία.



Έχει σπουδάσει στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας Deree College, συνέχισε τις σπουδές και αποφοίτησε από το University of La Verne, California, USA.



Εκθέσεις: Πραγματοποίησε την πρώτη της Αναδρομική Έκθεση, στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, στον Πύργο της Ηλείας το 2013.



Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε έξι ατομικές και σαράντα τρεις ομαδικές εκθέσεις στη Ελλάδα και στο εξωτερικό.



Έργα της βρίσκονται σε δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βιρτζίνια, Βερμόντ και Καλιφόρνια, των ΗΠΑ.

Info:



«Spring Formula»

Gallery Genesis



Διάρκεια: 11 Μαΐου - 29 Μαΐου

Ώρα 12:00 - 21:00



Gallery Genesis

Χάρητος 35 Αθήνα 106 75

Τηλ. 211 7100566

Επιμέλεια έκθεσης: Ίρις Κρητικού

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Γιώργος Τζάνερης