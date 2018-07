Στα δικαστήρια η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και της εταιρείας Kat Florence Design, με έδρα το Μανχάταν καθώς όπως ισχυρίζεται η 53χρονη ηθοποιός αν και έχει εκπληρώσει όλους τους όρους της συμφωνίας που είχαν μεταξύ τους, η εταιρεία δεν της έχει καταβάλει τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει.Σύμφωνα με το Page Six η εταιρεία κοσμημάτων ήταν αυτή που κατέθεσε πρώτη αγωγή εναντίον της ηθοποιού, τον περασμένο Απρίλιο, υποστηρίζοντας ότι είχαν υπογράψει συμφωνία ύψους 7,5 εκατ. δολαρίων ώστε η Πάρκερ να είναι το κεντρικό πρόσωπο στη διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας κάτι το οποίο δεν τήρησε έως το τέλος.Από την άλλη η Πάρκερ, στην αγωγή που κατέθεσε, ισχυρίζεται ότι φωτογραφήθηκε για περιοδικά, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις και συμμετείχε στην προώθηση των κοσμημάτων. Λέει επίσης ότι η εταιρεία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί φωτογραφίες της στον ιστότοπό της και για να το αποδείξει προσκόμισε screenshots της ιστοσελίδας της εταιρείας.Το αστέρι του «Sex and the City» δήλωσε ότι η Kat Florence Design (KFD) «σταμάτησε απότομα και χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση να κάνει τις τριμηνιαίες πληρωμές της» τον Οκτώβριο του 2016. Όταν η Πάρκερ και η εταιρεία της, η Tandu Productions, επικοινώνησαν με την KFD, τους είπαν ότι «η αδυναμία πληρωμής οφειλόταν στους νέους επενδυτές της εταιρείας που αποφάσισαν να αναστείλουν τις πληρωμές».Η Πάρκερ δήλωσε ότι προσπάθησε να συνεχιστεί η συνεργασία αλλά «η KFD άρχισε να επιμένει ότι η κ. Πάρκερ πρέπει να εκτελέσει πρόσθετες υπηρεσίες που δεν ήταν μέρος της αρχικής συμφωνίας και δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να συνεχίσει τη σχέση εκτός εάν εκτελούσε αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, και μεταξύ πολλών άλλων αιτημάτων, η KFD επέμεινε ότι η κ. Πάρκερ πρέπει να κάνει πάνω από 100 ποστ στο Instagram ανά έτος, παρόλο που η συμφωνία δεν περιείχε απολύτως καμία υποχρέωση για παρουσίαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».Παρά τις προσπάθειες της και αφού πέρασε ένας χρόνος η ηθοποιός αποφάσισε τελικά να ξεκινήσει μία δικαστική διαμάχη με την εταιρεία κοσμημάτων διεκδικώντας τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει, από την πλευρά της η KFD για να προλάβει τις εξελίξεις κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι η αδικημένη.Στην αγωγή που κατέθεσε η Πάρκερ ισχυρίστηκε ότι έχει λάβει 1,37 εκατ. δολάρια από την KFD και της χρωστάει άλλα 6,12 εκατ. δολάρια.