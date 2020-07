Στη μικρή οθόνη το «Conversations with Friends» της Σάλι Ρούνι

Μετά την τεράστια επιτυχία της σειράς «Normal People», η πλατφόρμα streaming Hulu συνεργάζεται εκ νέου με την ίδια δημιουργική ομάδα της για να μεταφέρει το πρώτο βιβλίο της Σάλι Ρούνι «Conversations with Friends» στη μικρή οθόνη.



Με τον σκηνοθέτη του «Normal People» Λένι Αμπράχαμσον και σεναριογράφο την Άλις Μπερτς στη νέα σειρά 12 επεισοδίων τη συμπαραγωγή αναλαμβάνει το BBC Three.



«Η Σάλι Ρούνι αποτυπώνει τέλεια και όμορφα τις περίπλοκες δυναμικές των σχέσεων στις ιστορίες της» δήλωσε η αντιπρόεδρος περιεχομένου της Hulu, Μπέατρις Σπρινγκμπορν στο EW, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα θεωρεί «τιμή» να μεταφέρει στη μικρή οθόνη ένα άλλο έργο της συγγραφέως από την Ιρλανδία , ειδικά μετά την «εξαιρετικά θετική ανταπόκριση» του «Normal People».



Όπως και το «Normal People», το «Conversations with Friends» (Συζητήσεις με φίλους) έχει ως θέμα την περίπλοκη φύση των σύγχρονων σχέσεων - το χάος τους, την ασάφειά τους και τις πολλές μορφές αγάπης και εξάρτησης.



Το μυθιστόρημα της Ρούνι του 2017 ακολουθεί δύο φοιτητές πανεπιστημίου στο Δουβλίνο, τη Φράνσις (αφηγήτρια) και την πρώην ερωτική της σύντροφο και τώρα καλύτερή της φίλη, Μπόμπι, καθώς συνδέονται ρομαντικά με ένα παλαιότερο, περίπλοκο παντρεμένο ζευγάρι στην ηλικία των 30 ετών.



Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές της σειράς.

Δεν θα είναι έκπληξη αν αξιοποιηθούν νέα ταλέντα όπως έγινε στη σειρά «Normal People» με τους Πολ Μέσκαλ και Ντέιζι Εντγκαρ Τζόουνς.

