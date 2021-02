Στην Αίγυπτο ίσως ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ζυθοποιείο βιομηχανικής κλίμακας στον κόσμο

Η αρχαιολογική σκαπάνη στην Αίγυπτο, μέσα από τις προσπάθειες μίας αμερικανο-αιγυπτιακής ομάδας στην αρχαία Άβυδο, κοντά στη σημερινή πόλη Σοχάγκ που βρίσκεται πάνω στον Νείλο στην κεντρική Αίγυπτο, ίσως αλλάξει την παγκόσμια ιστορία της μπίρας!

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως οκτώ μεγάλες ημιυπόγειες εγκαταστάσεις, που ίσως απαρτίζουν την παλαιότερη παραγωγή μπίρας βιομηχανικής κλίμακας στον κόσμο, σύμφωνα με τα αντικείμενα που ανακαλύπτονται, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είναι ιστορίας άνω των 5.000 ετών!

