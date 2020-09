Στο σφυρί ένα από τα σπανιότερα διαμάντια στον κόσμο

Ένα από τα σπανιότερα διαμάντια στον κόσμο, που έχει το μέγεθος ενός αβγού ή ενός μεγάλου γλυφιτζουριού, βγαίνει στο σφυρί τον επόμενο μήνα και αναμένεται να πουληθεί έναντι 12-30 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 10 εκατ ευρώ-περίπου 25 εκατ ευρώ).

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο οίκος Sotheby, το 102,39 καρατίων αψεγάδιαστο λευκό διαμάντι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο οβάλ διαμάντι του είδους αυτού που δημοπρατείται. Το μεγαλύτερο, ένα 118,28 καρατίων διαμάντι, πουλήθηκε το 2013 σε τιμή ρεκόρ σχεδόν 26 εκατ ευρώ.

Μόνο επτά τέτοια διαμάντια πάνω από 100 καράτια έχουν στο παρελθόν πουληθεί σε δημοπρασία.

"Όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι κάτι που έχει ηλικία δισεκατομμυρίων ετών και μέγεθος ενός γλυφιτζουριού μπορεί να έχει τόση αξία όσο ένα έργο του Μπασκιά ή μια αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ", ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Γκάρι Σούλερ, ο πρόεδρος του τμήματος κοσμημάτων στον Sotheby's.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Χονγκ Κονγκ στις 5 Οκτωβρίου.

Ο οίκος Sotheby's ανακοίνωσε ότι το διαμάντι κόπηκε από ένα 271 καρατίων ακατέργαστο διαμάντι που ανακαλύφθηκε στο ορυχείο Βίκτορ την καναδικής επαρχίας του Οντάριο το 2018, το οποίο κόπηκε και γυαλίστηκε.

