Stranger Things: Ο «Vecna» μιλάει για την περίοδο που ήταν αλκοολικός

Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τον ρόλο του «Vecna» στο Stranger Things, Τζέιμι Κάμπελ Μπόουερ μίλησε ανοιχτά στο Twitter για τον αγώνα που έδωσε για να ξεφύγει από τον αλκοολισμό.

12 and a half years ago I was in active addiction. Hurting myself and those around me who I loved the most. It got so bad that eventually I ended up in a hospital for mental health. I am now 7 1/2 years clean and sober. I have made many mistakes in my life

Ο εκ των πρωταγωνιστών της σειράς του Netflix, μίλησε ανοιχτά για τον αγώνα που έδωσε για να ξεφύγει από τον αλκοολισμό, ενώ αποκάλυψε πως έφτασε να νοσηλευτεί.

«Πριν από 12 χρόνια και κάτι, ήμουν ακόμα ενεργός χρήστης. Πλήγωνα τον εαυτό μου και εκείνους που αγαπούσα. Έφτασα ακόμα και στο σημείο να νοσηλευτώ για λόγους ψυχικής υγείας κυρίως, αλλά σήμερα κλείνω 7,5 χρόνια καθαρός και νηφάλιος. Έκανα πολλά λάθη στη ζωή μου», έγραψε αρχικά.

But each day is a chance to start again. Atone for mistakes and grow.

For anyone who wakes up thinking “oh god not again” I promise you there’s a way. I’m so grateful to be where I am, I’m so grateful to be sober. I’m so grateful to be.

Remember, we are all works in progress

J x