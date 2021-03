«Sun of Sound» - Η πρώτη ατομική έκθεση του Hedi Slimane στην Κίνα

Ο διευθυντής δημιουργικού του οίκου Celine, Hedi Slimane, ανακοίνωσε ότι η πρώτη του ατομική έκθεση στην Κίνα, θα φιλοξενηθεί στην Almine Rech Gallery στη Σαγκάη αυτόν το μήνα.



Η έκθεση με τίτλο «Sun of Sound» είναι επίσης η πρώτη ατομική του Γάλλου σχεδιαστή μόδας και φωτογράφου από το 2014.



Ο Hedi Slimane εκτός από την εκτεταμένη επιρροή του στη βιομηχανία της μόδας και τη σιλουέτα slim-cut που έχει ταυτιστεί με το όνομά του, εστιάζει πάντα στην αναπαράσταση της νεολαίας στο οπτικό του έργο και ανακαλύπτει ξανά τον τρόπο, με τον οποίο τεκμηριώνεται η ροκ και οι μουσικοί και τα συγκροτήματα αποτυπώνονται από τη φωτογραφική κάμερα.



Η έκθεση είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία ήχου και εικόνας με μερικά από τα πιο εμβληματικά πορτρέτα μουσικών με τον φακό του Slimane, της Εϊμι Γουαϊνχάουζ , του Λου Ριντ, του Κιθ Ρίτσαρντς και άλλων.



Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης έργα από προηγούμενες συλλογές όπως «Berlin» (2003) στην οποία καταγράφει τη μουσική σκηνή του Βερολίνου και «London, Birth of a Cult» που περιγράφει την καθημερινή ζωή του νεαρού, τότε άγνωστου Βρετανού ροκ σταρ Πιτ Ντόχερτι, ο οποίος συμβόλιζε τη νέα γενιά πανκ ροκ μουσικών του Λονδίνου.



«Γνωστές για τη μινιμαλιστική και ασπρόμαυρη αισθητική τους, οι νεκρής φύσης φωτογραφίες του έχουν γίνει "σιωπηλές εκφράσεις της νεολαίας"» όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της γκαλερί.



Η μουσική υπήρξε ανέκαθεν ο ακρογωνιαίος λίθος της οπτικής γλώσσας του Slimane, από τα πρώτα χρόνια του στον χώρο της μόδας, όταν επισκεπτόταν σύμβολα της νυχτερινής ζωής του Παρισιού, όπως το Le Palace και το Les Bains Douches. Τότε καλούσε νέους μουσικούς να βαδίσουν στην πασαρέλα, μεταξύ άλλων τους Sunflower Bean, The Paranoyds, The Garden, Cherry Glazerr.



Μια συναρπαστική ηχητική εγκατάσταση, η οποία αναδεικνύει την εξερεύνηση της μουσικής από τον Slimane περιλαμβάνεται επίσης στην έκθεση «Sun of Sound» που θα διαρκέσει από τις 19 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου του 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ