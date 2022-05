Τα 10 πιο δημοφιλή αξιοθέατα του κόσμου σύμφωνα με το TikTok

Το TikTok είναι το κατάλληλο μέρος για καταπληκτικές ταξιδιωτικές συμβουλές αυτές τις μέρες.

Παρέχει πληροφορίες για το πώς να πετύχει κάποιος αναβάθμιση θέσης σε πτήση, φθηνά εισιτήρια ή να δείτε τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα του κόσμου σαν επαγγελματίας.



Οι Tik Tokers έχουν μια απάντηση για όλα και τώρα μπορεί να επηρεάζουν και τις ταξιδιωτικές τάσεις.

Όσοι επιθυμούν να μάθουν πού θέλουν να ταξιδέψουν οι χρήστες του Tik Tok στην επόμενη απόδρασή τους, ο ιστότοπος ταξιδιωτικών κρατήσεων Next Vacay ανέλυσε τα κορυφαία δημοφιλή ταξιδιωτικά αξιοθέατα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια διασταύρωσε τις αναφορές των δεδομένων με τις κριτικές του Tripadvisor για να καθορίσει άλλους παράγοντες, όπως τις καιρικές συνθήκες του προορισμού, τιμές και πολυκοσμία, για να βρει τελικά τα πιο περιζήτητα ταξιδιωτικά αξιοθέατα σε όλο τον κόσμο.



Οι αναζητήσεις για τα «ταξιδιωτικά βίντεο στο TikTok» έχουν αυξηθεί κατά 350%, καθώς το 2022, οι νεότεροι millennials και οι ταξιδιώτες της Gen-Z στρέφονται στη viral εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης για ταξιδιωτική έμπνευση, αφιλτράριστες συμβουλές και πανέξυπνες λύσεις για ταξιδιωτικά θέματα, δήλωσε εκπρόσωπος της Next Vacay στο Travel + Leisure.



«Είτε ψάχνετε για θαύματα της φύσης, τη θέα που κόβει την ανάσα ή την καλύτερη αρχιτεκτονική που έχει να προσφέρει η ανθρωπότητα, ο επόμενος ταξιδιωτικός σας προορισμός μπορεί απλώς να έρθει από το TikTok» σημείωσε.



Σύμφωνα με το Next Vacay, η λίστα των 10 κορυφαίων αξιοθέατων με τις περισσότερες προβολές στο TikTok περιλαμβάνει το Στόουνχεντζ στο Σάλσμπερι της Αγγλίας, στο Νο. 10.



Το αξιοθέατο συγκέντρωσε σχεδόν 52 εκατομμύρια προβολές στο TikTok από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022. Ακολουθούν το Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι στην Καλιφόρνια με 59 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, το φράγμα Χούβερ στη Νεβάδα με 70 εκατομμύρια προβολές, η γέφυρα «Χρυσή Πύλη» του Σαν Φρανσίσκο με 118 εκατομμύρια προβολές και το Las Vegas Strip στη Νεβάδα, που έχει περισσότερες από 259 εκατομμύρια προβολές.



Όσον αφορά την πρώτη πεντάδα, το Γκραντ Κάνυον κατέλαβε την 5η θέση με 273 εκατομμύρια προβολές, ενώ ακολουθεί το Ταζ Μαχάλ με 377 εκατομμύρια προβολές στο Νο. 4.





Η θέση Νο. 3 ανήκει στον απόλυτα κλασικό ταξιδιωτικό αξιοθέατο, τον Πύργο του Άιφελ, ο οποίος είχε 719 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και ακολουθεί ο Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι στο Νο. 2 με 1,9 δισεκατομμύρια προβολές.



Και τέλος, στη Νο. 1 θέση, βρίσκεται ο αγαπημένος προορισμός όλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το ποντικόσπιτο της Disney World στο Ορλάντο, το οποίο συγκέντρωσε 8,6 δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok.

Αναλυτικά η λίστα με τα αξιοθέατα

1. Disney World Orlando, USA (8.6 billion views)

2. Burj Khalifa, UAE (1.9 billion)

3. Eiffel Tower, France (719 million)

4. Taj Mahal, India (377 million)

5. Grand Canyon, USA (273 million)

6. Las Vegas Strip, USA (259 million)

7. Golden Gate Bridge, USA (118 million)

8. Hoover Dam, USA (79 million)

9. Yosemite National Park, USA (59 million)

10. Stonehenge, UK (52 million)