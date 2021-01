Τα απομνημονεύματα της Κάμαλα Χάρις θα εκδοθούν στα γαλλικά τον Μάιο

Τα απομνημονεύματα της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, η οποία ορκίστηκε εχθές θα κυκλοφορήσουν στα γαλλικά τον Μάιο, ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Robert Laffont.

«Με πολλή περηφάνια ανακοινώνουμε την κυκλοφορία του βιβλίου της Κάμαλα Χάρις "The Truths We Hold: An American Journey" (στην πρωτότυπη έκδοση) στις 20 Μαΐου του 2021", έγραψε εκδοτικός οίκος στο Twitter.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2019.

Τότε η Κάμαλα Χάρις ήταν γερουσιαστής της Καλιφόρνιας που προετοίμαζε την υποψηφιότητά της για τις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος. Η Χάρις αφηγείται τη διαδρομή της ως κόρη μεταναστών και τη μεγάλη επιθυμία για δικαιοσύνη που την ώθησε να γίνει εισαγγελέας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επίσης ορκίστηκε εχθές, εκδίδει στα γαλλικά τον Μάρτιο το βιβλίο "Υποσχέσου μου, μπαμπά" (εκδόσεις L'Archipel), το οποίο αφιερώνει στον γιο του Μπο, ο οποίος νικήθηκε από τον καρκίνο το 2015.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ