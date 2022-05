Τα απομνημονεύματα της Τζίνα Ντέιβις θα κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζίνα Ντέιβις κυκλοφορεί το προσεχές φθινόπωρο τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Dying of Politeness», τα οποία περιγράφει ως το «ταξίδι που έκανε για να γίνει σκληροτράχηλη».



Ο εκδοτικός οίκος Harper One, του Harper Collins Publishers, ανακοίνωσε ότι το βιβλίο θα εκδοθεί στις 11 Οκτωβρίου και ότι η Τζίνα Ντέιβις θα μοιραστεί «ξεκαρδιστικές ιστορίες» για την καριέρα της στο μόντελινγκ. Το βιβλίο θα περιλαμβάνει επίσης άγνωστες πτυχές για τις ταινίες «Tootsie», «The Accidental Tourist» και «Beetlejuice» και τους συμπρωταγωνιστές και συμπρωταγωνίστριές της, τη Σούζαν Σάραντον, από το φιλμ «Thelma & Louise», τη Madonna από το «A League of Their Own» και τον πρώην σύζυγό της, Τζεφ Γκόλντμπλουμ από το «The Fly».



Η Ντέιβις δήλωσε ότι το βιβλίο θα αποκαλύπτει πώς η υποκριτική τη βοήθησε να μεταμορφωθεί σε άτομο υπεύθυνο για τη ζωή του.



Η ηθοποιός κέρδισε Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «The Accidental Tourist» και ήταν υποψήφια Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία «Thelma & Louise». Το 2019, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου της απένειμε το ανθρωπιστικό βραβείο Τζιν Χέρσολτ για την υπεράσπιση της ισότητας των φύλων στα μέσα ενημέρωσης.



«Είχα την ευλογία να εξασκούμαι στο να ζω μια διαφορετική ζωή - μια πιο τολμηρή, πιο ελεύθερη και πιο αυθεντική ζωή - στην οθόνη. Σε αυτό το βιβλίο, θα αποκαλύψω τους τρόπους με τους οποίους η δημόσια ζωή μου - οι ταινίες, οι δράσεις και οι σχέσεις μου - με έχουν επηρεάσει και ενδυναμώσει σε προσωπικό επίπεδο και, ελπίζω, να εμπνεύσω τους αναγνώστες μου να διευρύνουν τη δική τους αίσθηση δύναμης» τόνισε.

