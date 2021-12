Τα διαφορετικά... Zero Hero Χριστούγεννα στα Βριλήσσια

Ο Δήμος Βριλησσίων, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία Zero Hero και τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Keep Sea Blue, ανέλαβαν τη διοργάνωση μίας εντυπωσιακής δράσης ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δημοτών, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, το zero waste, και ειδικότερα την ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών.





Η εντυπωσιακή μεταλλική κατασκευή σε σχήμα ψαριού τοποθετήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου στο Πάρκο Μ. Θεοδωράκης στα Βριλήσσια, όπου και παρέμεινε μέχρι και το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων, ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους.





Το πάρκο επισκέφτηκαν σχολεία του Δήμου, τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από σχετική πρόσκληση του Δημάρχου κ. Ξένου Μανιατογιάννη, ο οποίος υποδέχθηκε τα παιδιά και συζήτησε μαζί τους. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από ειδική περιβαλλοντολόγο της ομάδας Zero Hero για τα οφέλη της χωριστής διαλογής απορριμμάτων και τις σωστές πρακτικές της ανακύκλωσης και να ρίξουν τα πλαστικά μπουκάλια που έφεραν μαζί τους, στο μόνο… ψάρι που αξίζει να ταΐζεται με πλαστικό!



Ο Δήμαρχος Βριλησσίων δήλωσε: «Τα παιδιά και οι νέοι είναι η ελπίδα του περιβάλλοντός μας. Δημιουργούν νέες συνήθειες υπέρ της προστασίας του και εμπνέουν όλους μας να κάνουμε το σωστό. Στον Δήμο μας είναι προτεραιότητα η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα οικολογίας και η μεγάλη ανταπόκριση της σχολικής κοινότητας σε αυτή την πρωτοβουλία δείχνει ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι πρωτοπόροι στην υπεράσπιση του περιβάλλοντος».





Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τη συμβολική και εκπαιδευτική σημασία της πολυήμερης παραμονής του «ψαριού» στο πάρκο Μ. Θεοδωράκης, συγκεντρώθηκε σημαντική ποσότητα πλαστικού που καταγράφηκε και οδηγήθηκε ήδη ως χωριστό ρεύμα στην ανακύκλωση για νέα παραγωγή. Με αυτό τον τρόπο η σχολική κοινότητα και η τοπική κοινωνία συμβάλλει στον εθνικό στόχο μείωσης των απορριμμάτων πλαστικού και δίνει θετικό δείγμα γραφής για την μετάβαση σε έναν Δήμο μηδενικών αποβλήτων (Zero Waste).



Από το σύνολο της δράσης, συγκεντρώθηκαν από μαθητές, δημότες και επισκέπτες, 1.850 πλαστικά μπουκάλια, τα οποία αντιστοιχούν σε 75 κιλά απορριμμάτων από πλαστικό. Τα απορρίμματα πλαστικών θα ξαναμπούν στην παραγωγή, ως μέρος της κυκλικής οικονομίας, με τρόπο που μπορούν να ιχνηλατηθούν μέσω της τεχνολογίας blockchain.



Γίνε κι εσύ ένας Ήρωας του περιβάλλοντος, κάνοντας το Μηδέν!



Η Πρωτοβουλία ZERO HERO τελεί υπό τις αιγίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και υποστηρίζεται από το Κορπή Μεταλλικό Νερό ως προς την επανένταξη των υλικών που συλλέγονται στην κυκλική οικονομία.