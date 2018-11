«Τα πουλιά της ελευθερίας», ένα συνεργατικό έργο τέχνης για τους πρόσφυγες

Ένα συνεργατικό έργο τέχνης, με τίτλο «Τα πουλιά της ελευθερίας - The birds of freedom», παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, στον εκθεσιακό χώρο του Επιμελητηρίου Λέσβου, από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Φερενίκη Τσαμπαρλή.Πρόκειται για μία έρευνα δράσης της Φερενίκης Τσαμπαρλή, η οποία βασίστηκε σε υλικά της καθημερινότητάς (ένα πλαστικό μπουκάλι νερού και χαρτί). Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης χρειάστηκαν 183 ημέρες, προκειμένου να κατασκευαστούν 652 γλυπτά, με τη συμμετοχή 700 ατόμων από 14 εθνικότητες. «Τα οποία καταθέτοντας ένα κομμάτι της ψυχής τους τίμησαν αυτήν την προσπάθεια» όπως σημειώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ, η Φερενίκη Τσαμπαρλή.Στόχος είναι, το τεραστίων διαστάσεων γλυπτό με τίτλο «the birds of freedom», αμέσως μετά να ταξιδέψει έως τις Βρυξέλες και να μεταφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το όνειρο των χιλιάδων προσφυγών και μεταναστών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Λέσβο. «Όνειρο το οποίο ταυτίζεται με την επιθυμία της τοπικής κοινότητας αλλά και κάθε ανθρώπου και δεν είναι άλλο από το άνοιγμα των φτερών του και "το πέταγμα προς την ελευθερία"» λέει η κ. Τσαμπαρλή.Το συνεργατικό έργο τέχνης με τίτλο «Τα πουλιά της ελευθερίας - The birds of freedom» παρουσιάσθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη», που πραγματοποιείται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και το Τμήμα Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ