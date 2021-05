Tawny Kitaen: Πέθανε η θρυλική μούσα των Whitesnake

Πέθανε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στα 59 της χρόνια, το πρώην μοντέλο και θρυλική μούσα των Whitesnake, Tawny Kitaen. Σύμφωνα με το TMZ ο θάνατός της εκκεντρικής καλλονής των 80ς, μοντέλου και ηθοποιού έγινε γνωστός την προηγούμενη Παρασκευή. Η ηθοποιός του «Bachelor Party» είχε μία ταραχώδη προσωπική ζωή, στην οποία πάλεψε με τις καταχρήσεις και τον εθισμό. Πέθανε στο Newport Beach και διενεργείται ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου.

Η Kitaen μπήκε στον χώρο του θεάματος στα 14, ενώ γνώρισε τεράστια επιτυχία στο πλευρό του διάσημου ροκ συγκροτήματος Whitesnake, πρωταγωνιστώντας στα βιντεοκλίπ τους: «Is This Love», «Still of the Night» και «Here I Go Again». Στο λύκειο είχε δεσμό με τον κιθαρίστα των Ratt, Robbin Crosby και ακολούθησε την μπάντα στο Λος Αντζελες στα '70s. Παντρεύτηκε έπειτα από ένα φλογερό δεσμό, τον frontman των Whitesnake, David Coverdale, το 1989, αλλά ο γάμος τους κράτησε μόνο δύο χρόνια. Κατόπιν, παντρεύτηκε τον σταρ του μπέισμπολ, Chuck Finley με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες.

Η Tawny Kitaen κατηγορήθηκε από τον σύζυγό της για βίαια ξεσπάσματα εναντίον του και ενδοοικογενιακή βία. Τρία χρόνια μετά χώρισαν. Η ηθοποιός πάλεψε χρόνια με τον εθισμό της σε ουσίες και έχει συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

