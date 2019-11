Τέλος για τη σειρά «Ann With an E» ή, μήπως όχι;

Συντετριμμένοι είναι οι θαυμαστές της τηλεοπτικής σειράς «Anne With an E» μετά την ανακοίνωση από Netflix και CBC ότι θα σταματήσει μετά τον τρίτο κύκλο, ο οποίος προβάλλεται ήδη στον Καναδά και αναμένεται να μεταδοθεί από το Netflix, τον Ιανουάριο. Τα νέα έγιναν viral στο Twitter, με το hashtag #renewannewithanE. Όμως, η παραγωγός Moira Walley-Beckett αφήνει περιθώριο να ελπίζουμε ότι θα ξαναδούμε την Αν.



Η «Anne With an E» μεταφέρει στη μικρή οθόνη τη σειρά βιβλίων «Anne of Green Gables» που έγραψε στις αρχές του 20ού αιώνα η Καναδή συγγραφέας Lucy Maud Montgomery. Σε αυτήν, με πρωταγωνίστρια την Amybeth McNulty, παρακολουθούμε την ιστορία μιας δεκατριάχρονης ορφανής την οποία στέλνουν να ζήσει με τα μεγαλύτερα αδέλφια της στη νήσο Prince Edward Island.



«Η στήριξη και η αγάπη των θαυμαστών για την "Anne With an E" με έχει κατακυριεύσει, είναι εγκαρδιωτική και υπέροχη» δήλωσε, στο EW, η Moira Walley-Beckett. «Αυτό μου αποδεικνύει σε ποιον βαθμό συνδέθηκε αυτό το show με ένα ποικίλο κοινό σε όλον τον κόσμο και πόσο σημαντικό είναι για τον καθένα. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανη γι' αυτούς τους τρεις κύκλους. Ήταν εκπληκτική εμπειρία η δημιουργία της "Anne With an E", ήταν το πρότζεκτ της καρδιάς μου και έδωσα όλον τον εαυτό σε αυτό» πρόσθεσε.



Αν και το Netflix είναι συνήθως η «αποθήκη» των show του συνδρομητικού δικτύου, νωρίτερα εφέτος κατήργησε το «One Day at a Time». Το οποίο, ωστόσο, διέσωσε το Pop TV. «Για πάντα, θα μου λείπει αυτό το show. Με αυτά τα δεδομένα, θα μου άρεσε να γράψω μια κινηματογραφική ταινία ως φινάλε στην "Anne With an E"» είπε η Moira Walley-Beckett. Άρα, έχουμε ελπίδες.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ