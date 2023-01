Τέσσερις νέες εντυπωσιακές τοιχογραφίες με θέμα το περιβάλλον «ντύνουν» με χρώμα σχολεία της Aθήνας

Μία πολύχρωμη σοφή κουκουβάγια, ένα υδάτινο τοπίο σε μπλε και πράσινο, ένα δεντρόσπιτο βγαλμένο από τα παραμύθια κι ένα πανέμορφο πτηνό μέσα σε ζωηρά χρώματα, συνθέτουν τις τέσσερις νέες τοιχογραφίες που κοσμούν εδώ και λίγο καιρό ισάριθμα σχολεία της Αθήνας. Και οι τέσσερις εντυπωσιακές δημιουργίες έχουν ως κοινό τους θέμα το περιβάλλον.

Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την ομάδα της Urban Act, έδωσε τη δυνατότητα σε ταλαντούχους Έλληνες και ξένους street artists να δημιουργήσουν εντυπωσιακά murals που αναδεικνύουν τη σύγχρονη τέχνη στον δημόσιο χώρο, ομορφαίνουν την πόλη και δίνουν χρώμα στο αστικό τοπίο.

Οι τελευταίες τέσσερις τοιχογραφίες σε σχολεία της Αθήνας, που εντάχθηκαν στο δεύτερο μέρος του προγράμματος δημοσίων τοιχογραφιών «From the roots to the sky», με την ολοκλήρωσή τους έδωσαν πνοή και χρώμα στους χώρους όπου οι μαθητές παίζουν, συζητούν και συναναστρέφονται.

Δείτε το τρέιλερ:



Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε: «Μέσα από αυτό το πρωτότυπο πρόγραμμα και τη συνεργασία μας με τους ταλαντούχους street artists από όλο τον κόσμο, η Αθήνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και ζωντάνια. Η πόλη και τα σχολεία της γίνονται ο ιδανικός "καμβάς", αποδεικνύοντας ότι με τον αναγκαίο σεβασμό στον δημόσιο χώρο και στο περιβάλλον, τα έργα τέχνης "του δρόμου", μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι της αισθητικής ταυτότητας της σύγχρονης Αθήνας».