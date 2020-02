«The End Concept» - Η πιο εντυπωσιακή τρισδιάστατη εκτύπωση που αναβιώνει το δέντρο της ζωής!

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του The End Concept και με σκοπό να υπάρξει μία «ζωντανή» αναπαράσταση όλων όσων πρεσβεύει, κατασκευάστηκε ένα εντυπωσιακό δέντρο, το δέντρο της ζωής, το οποίο είναι το κυρίαρχο στοιχείο του λογότυπου του THE END, και περιγράφει το πώς όλοι μας, σε όποιο περιβάλλον κι αν μεγαλώνουμε, έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε ένα ΤΕΛΟΣ σε όσα μας κρατούν πίσω, και να κάνουμε τη ζωή μας να «ανθίσει».

Η μοναδικής αισθητικής αυτή κατασκευή έγινε με όχημα τη σύγχρονη τεχνολογία του 3D Printing.

Το δέντρο αποτελεί σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες, εάν όχι τη μεγαλύτερη, τρισδιάστατα εκτυπωμένη κατασκευή στην Ελλάδα!

Οι διαστάσεις του φτάνουν τα 2 μέτρα ύψος και περίπου 2 μέτρα διάμετρο στα κλαδιά, και τοποθετημένο στην εντυπωσιακή βάση του φτάνει συνολικά στα 3 μέτρα ύψος.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε στο design office της GΕΤ 3D, η οποία προσέφερε αφιλοκερδώς την τεχνογνωσία και την απαιτητική εργασία, καθώς ήθελε να συνδράμει δυνατά στην επικοινωνία του THE END και στον σκοπό του, τη στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS.

Το εγχείρημα ήταν εξαιρετικά δύσκολο καθώς με μεθόδους μετατροπής από 2D σε 3D έπρεπε να σχεδιαστεί από το μηδέν ένα τρισδιάστατο δέντρο που είχε μόνη αφετηρία την εικόνα του λογότυπου του THE END.

Χρειάστηκαν περισσότερες από 150 ώρες σχεδιασμού και μελέτης της αντοχής του, ενώ η κατασκευή διήρκησε περίπου 2 μήνες ξεπερνώντας τις 1000 ώρες εκτύπωσης και χρησιμοποιώντας πάνω από 20 κιλά βιοδιασπώμενου πλαστικού PLA !



Στο Φεστιβάλ του THE END Concept, όλοι είχαν την ευκαιρία να δουν το δέντρο και πολλοί επέλεξαν να φωτογραφηθούν μπροστά σε αυτό το μοναδικό -όπως το χαρακτήρισαν- έργο τέχνης!



Το τρισδιάστατο δέντρο της ζωής βρίσκεται τώρα στις εγκαταστάσεις της GET3D και είναι εφικτό για όποιον επιθυμεί να το επισκεφτεί και να το θαυμάσει από κοντά.



Υπάρχουν ήδη μελλοντικά σχέδια το δέντρο να συνοδεύσει όλες τις δράσεις του THE END Concept και να αποτελεί σημείο αναφοράς και έμπνευση για όλους όσοι ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο!



Το ηλεκτρονικό βιβλίο THE END, το οποίο ενημερώνει και εμπνέει γονείς και παιδιά για τα 12 σύγχρονα θέματα της κοινωνίας μας μπορείτε να αγοράσετε εδώ:

https://www.pubbuh.com/theend