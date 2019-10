«THE END Concept»: Το ηλεκτρονικό βιβλίο που θέλει να αλλάξει τον κόσμο

Πλήθος επωνύμων στην παρουσίαση του ηλεκτρονικού βιβλίου και της κοινωνικής δράσης που ονειρεύεται να αλλάξει το κόσμο.

Το THE END Concept παρουσιάστηκε στις 15 Οκτωβρίου 2019, με έναν μοναδικά δημιουργικό τρόπο, σε κοινό και δημοσιογράφους.»



Η παρουσίαση έγινε στο νέο εντυπωσιακό ξενοδοχείο Athenaeum Palace & Luxury Suites, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, με έναν εικαστικό και διαδραστικό τρόπο που μας ταξίδεψε στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών.



Η Κοκκινοσκουφίτσα μας προειδοποίησε για τους Κινδύνους του Ίντερνετ, ο Μόγλης μας ευαισθητοποίησε για την Οικολογική Καταστροφή, η Χιονάτη έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα κατά του Ρατσισμού κλπ., καθώς το Αιώνιο Παιδί ταξίδεψε σε 12 σταθμούς για να αναδείξει τα πιο σημαντικά σύγχρονα κοινωνικά θέματα που απασχολούν όλους μας!



Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου “THE END” – της οποίας τα έσοδα από την πώληση δωρίζονται στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος - μέσω διαδραστικής οθόνης (touch screen) και να απολαύσουν την εντυπωσιακή έκθεση με φωτογραφίες των επωνύμων που στήριξαν την εν λόγω δράση.



Τη βραδιά άνοιξε ο Νίκος Φραγκιάς (Dynamic Equilibrium System) με έναν εναλλακτικό τρόπο, προτρέποντάς μας να γίνουμε οι μάγοι της δικής μας ζωής, αφού έχουμε όλα τα «μαγικά φίλτρα» που χρειαζόμαστε για να το πετύχουμε αυτό, μέσα από τις αισθήσεις μας. Μας θύμισε το παιδί που όλοι έχουμε μέσα μας και πώς αυτό είναι οι «ρίζες» του δικού μας δέντρου της ζωής, της προσωπικής μας ευτυχίας.



Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η Κατερίνα Γκαγκάκη (Σύμβουλος Επικοινωνίας του THE END Concept), η οποία συντόνισε τη βραδιά, και αναφέρθηκε στο περιεχόμενο και στο σπουδαίο σκοπό του THE END, ένα μήνυμα πως οι αξίες και τα οράματα οφείλουν να στηρίζονται. Επίσης ανέφερε ότι το THE END Concept ξεκίνησε ως μία ιδέα «ουτοπική» στο αρχικό άκουσμά της, που όμως εξελίχθηκε σε μία χειροπιαστή κοινωνική δράση που ήδη έφερε κοντά τόσους πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και η οποία θα κορυφωθεί με το φεστιβάλ για μεγάλους και παιδιά στις 2 Νοεμβρίου στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο.





Ο Μελέτης Ηλίας, βασικός συντελεστής του THE END Concept, διαβάζοντας χαρακτηριστικά αποσπάσματα του βιβλίου, με την ιδιαίτερα εκφραστική φωνή του, μας ενέπνευσε να γίνουμε συνοδοιπόροι στο ταξίδι ζωής του Αιώνιου Παιδιού.



Η Αναστασία Καραγιαννοπούλου, η επιστημονική σύμβουλος και συγγραφέας του THE END, μας εξήγησε πως οφείλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας και να καταργήσουμε άκαμπτα δίπολα και στερότυπα, όπως καλό-κακό, θύμα-θύτης, ώστε να αγκαλιάσουμε τη διαφορετικότητα, και να κάνουμε μία νέα αρχή, για μία ζωή γεμάτη κατανόηση, αποδοχή & αγάπη, τις τρεις πολύτιμες αξίες του THE END Concept.



Ο κύριος Γιώργος Πρωτόπαπας, Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, απηύθυνε ένα συγκινητικό κάλεσμα στο κοινό, να συνδράμει στο σπουδαίο σκοπό του THE END και το όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, δηλώνοντας: «Στα Παιδικά Χωριά SOS αισθανόμαστε τιμή και τύχη που το THE END Concept είναι αφιερωμένο στα παιδιά και στο έργο μας. Είναι μια υπέροχη πρωτοβουλία, ένα αληθινό βιβλίο με δυνατά μηνύματα, που φέρνει μια νέα διάσταση σε κάθε νέο ξεκίνημα της ζωής όλων».



Η Έλενα Γεωργανά, δημιουργός του THE END Concept, έκλεισε τη βραδιά ευχαριστώντας το πλήθος των συντελεστών καθώς και των υποστηρικτών, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι εταιρείες και ιδιώτες να στηρίζουν οράματα στη γέννησή τους και μας κάλεσε να στηρίξουμε το THE END και να κάνουμε έτσι κι εμείς τη ζωή μας «ένα υπέροχο ταξίδι από την Παιδικότητα στη Δυνατότητα!».





Στην παρουσίαση του βιβλίου THE END, παραβρέθηκαν πλήθος επωνύμων, συντελεστών του Concept και σημαντικοί υποστηρικτές από τον επιχειρηματικό χώρο, μεταξύ των οποίων οι: Τάμτα, Ευρυδίκη, Κατερίνα Γερονικολού, Μελέτης Ηλίας, Σόφη Ζαννίνου, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σόλων Τσούνης, Στέλιος Κουδουνάρης, Αλεξάνδρα Κατσαϊτη, Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, Ραμόνα Βλαντή, Τζώρτζια Βαϊνά, Θάνος Λαϊτσας (Μέλισσες), Ρενέ Στυλιαρά, Κωνσταντίνος Φραντζής, και η Κατερίνα Γκαγκάκη.





Τα δώρα του Press Kit επιμελήθηκαν οι εταιρίες GET 3D (το τρισδιάστατο φύλλο του δέντρου του THE END σε 3D Printing) και STS Digital Copy (τον χάρακα / σελιδοδείκτη με τυπωμένο το QR Code στο οποίο διατίθεται το ηλεκτρονικό βιβλίο).





Το ηλεκτρονικό βιβλίο, σχεδιάστηκε από την εταιρεία PUBBUH με τεχνολογία Augmented Reality για να εντυπωσιάσει ακόμη και τον πιο δύσκολο αναγνώστη! Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφέρεται δωρεάν για λίγες ημέρες για να έχει την ευκαιρία το κοινό να το γνωρίσει πριν το αγοράσει, στο παρακάτω link: https://www.pubbuh.com/theend.





Η εκδήλωση για την παρουσίαση του THE END Concept έγινε με την ευγενική χορηγία της κυρίας Παναγιώτας Κελέση και του ξενοδοχείου Athenaeum Palace & Luxury Suites και με την ιδιαίτερη φροντίδα της Λιάνας Ταμπουρέα (Director of Sales & Marketing του ξενοδοχείου).



Την αίθουσα της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο σχεδιαστής μόδας και curator P.J. Thanos (Πάνος Θάνος) με εντυπωσιακά εικαστικά σε digital εκτυπώσεις, με την ευγενική χορηγία της κορυφαίας στο είδος της DIASTASIS S.A.



To catering (επιπρόσθετα του ξενοδοχείου) προσέφεραν: χυμούς η Οικογένεια Χριστοδούλου και ιδιαίτερα αρτοσκευάσματα το Moloha Bakery Café της Στέλλας Γαλοπούλου.



Την κάλυψη της εκδήλωσης σε βίντεο και φωτογραφία ανέλαβε αφιλοκερδώς η Think Plus, πολύτιμο στήριγμα του THE END Concept, από την πρώτη στιγμή της έμπνευσής του.



Την επιμέλεια παραγωγής προσέφεραν για τον σπουδαίο σκοπό του THE END, οι μοναδικές Έλλη Κυριακού και Μαίρη Παναγάκου.