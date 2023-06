«The Weight of Things»: Η πρώτη έκθεση του Damien Hirst στη Γερμανία

Έκθεση αφιερωμένη στον Ντάμιεν Χιρστ -η πρώτη τού καλλιτέχνη στη Γερμανία- διοργανώνεται το φθινόπωρο στο Μουσείο Αστικής και Σύγχρονης Τέχνης του Μονάχου (MUCA).

Η έκθεση με τίτλο «The Weight of Things» θα περιλαμβάνει 40 έργα από την καριέρα του που εκτείνεται σε τέσσερις δεκαετίες, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, γλυπτά και πίνακες, μερικά από τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά, καθώς και μερικές από τις πιο εμβληματικές σειρές του Χιρστ, όπως Natural History (Γλυπτά Φορμαλδεΰδης), Cherry Blossoms (Ανθισμένες Κερασιές), Treasures from the Wreck of the Unbelievable (Θησαυροί από το ναυάγιο του Απίθανου).

Καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Χιρστ στοχαζόταν τις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ ομορφιάς, θρησκείας, επιστήμης, ζωής και θανάτου.

Ο Άγγλος καλλιτέχνης «συστήθηκε» για πρώτη φορά στο κοινό στο Λονδίνο το 1988, όταν, κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους του στο Goldsmiths College, συνέλαβε και επιμελήθηκε την ομαδική έκθεση Freeze, η οποία πυροδότησε ένα νέο κύμα Βρετανών καλλιτεχνών που εφευρίσκουν εκ νέου τη σύγχρονη τέχνη, αναφέρεται στην περίληψη της έκθεσης.

Μαρμάρινα και μπρούτζινα γλυπτά και φωτοκιβώτια από τη σειρά «Treasures from the Wreck of the Unbelievable», η οποία εκτέθηκε για πρώτη φορά στο Punta della Dogana και στο Palazzo Grassi, στη Βενετία το 2017 είναι από τα εντυπωσιακά εκθέματα που θα φιλοξενήσει το Μουσείο Αστικής και Σύγχρονης Τέχνης του Μονάχου από τις 26 Οκτωβρίου.

Τα συγκεκριμένα έργα βασίζονται σε έναν επινοημένο μύθο για ένα αρχαίο ναυάγιο και συνυφαίνουν γεγονότα και μυθοπλασία. Η σειρά Cherry Blossoms ερμηνεύει ξανά το παραδοσιακό θέμα της ζωγραφικής τοπίου με παιχνιδιάρικη ειρωνεία.

Ο Χιρστ αποκάλυψε ότι ένας τεράστιος υπαίθριος πίνακάς του θα είναι ορατός απ' όλη την πόλη του Μονάχου.

«Ο Ντάμιεν Χιρστ είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, το έργο του έχει μεταμορφώσει τον κόσμο τής σύγχρονης τέχνης και έχει πυροδοτήσει τη φαντασία μιας γενιάς» δήλωσε στο ocula ο Κρίστιαν Ουτζ ιδρυτής του MUCA.