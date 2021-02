The World Around 2021, διαδικτυακή συνάντηση δημιουργών

Είκοσι αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και κινηματογραφιστές από 14 πόλεις όλου του κόσμου συμμετείχαν στη συνάντηση «The World Around 2021», μια ημέρα διαδικτυακών συζητήσεων οι οποίες μεταδόθηκαν με livestreaming από τον ιστότοπο του περιοδικού Dezeen και από το κανάλι στο YouTube του μουσείου Γκουγκενχάιμ, το περασμένο Σάββατο.

Δείτε το βίντεο:

Το The World Around είναι ένας διαδικτυακός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που φιλοξενεί κρίσιμες συζητήσεις με διεθνείς ειδικούς σε αρχιτεκτονική, ντιζάιν και πολιτισμό. Η πρώτη συνάντηση έγινε τον Ιανουάριο του 2020. Η εφετινή, σε επιμέλεια της Beatrice Galilee, σηματοδότησε τη έναρξη της φιλοξενίας του The World Around στο μουσείο Γκουγκενχάιμ, και ήταν σε τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος - με την επωνυμία «Pollinators of the World Around» - μίλησαν και έκαναν προβολές καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν την αφήγηση ιστοριών για να εξερευνήσουν σύγχρονα παγκόσμια ζητήματα. Μεταξύ των συμμετεχόντων, ο βραβευμένος Μεξικανός σκηνοθέτης Fernando Frías συζήτησε για την ταινία του «Ya No Estoy Aquí (Δεν είμαι πια, εδώ)». Η ταινία, συμμετοχή του Μεξικού στα φετινά Όσκαρ, παρακολουθεί ένα τσούρμο εφήβων από το Μοντερέι η οποία, γύρω από τη μουσική cumbia, δημιουργεί ένα κίνημα αντικουλτούρας.

Η επωνυμία του δεύτερου μέρους ήταν «Keepers of the World Around» και το σημείο εστίασης, η γη. Οι ομιλητές παρουσίασαν θέματα σχετικά με τα αγροτικά τοπία, την ιστορία περιοχών υπό κατάληψη και τις τεχνικές κτισίματος των αυτόχθονων. Ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας Ryue Nishizawa – είναι βραβευμένος με το μεγαλύτερου κύρους διεθνές αρχιτεκτονικό βραβείο, το Pritzker – μίλησε για τον σχεδιασμό κατοικίας για μία οικογένεια, στην ακτή της Χιλής.

Στο τρίτο μέρος, με επωνυμία «Builders of the World Around», συμμετείχαν ντιζάινερ, καλλιτέχνες, ακτιβιστές και στοχαστές επικεντρώνοντας στην πανδημία και τη φυλετική δικαιοσύνη στην Αμερική. Ο Βρετανός αρχιτέκτονας David Adjaye έδωσε μια εις βάθος εικόνα της διαδικασίας οικοδόμησης της City of Winter Park Public Library, η οποία είναι σε εξέλιξη στη Φλόριντα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ