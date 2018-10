Τη «χειρότερη θέα στον κόσμο» έχει...το ξενοδοχείο του Banksy στη Δυτική Όχθη

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει προσελκύσει το Walled Off Hotel στη Βηθλεέμ, ένα ξενοδοχείο τέχνης διακοσμημένο με έργα και τοιχογραφίες του Βρετανού καλλιτέχνη του δρόμου Μπάνκσι.Το ξενοδοχείο που βρίσκεται σε απόσταση μόλις τεσσάρων μέτρων από το τείχος που χωρίζει το Ισραήλ από τη Δυτική Όχθη, έχει τη «χειρότερη θέα από οποιοδήποτε άλλο ξενοδοχείο στον κόσμο» σύμφωνα με τον Μπάνκσι. Και τα εννέα με δέκα δωμάτια που διαθέτει «βλέπουν» στο αφιλόξενο τείχος.Το Walled Off Hotel που είναι διακοσμημένο από τον μυστηριώδη καλλιτέχνη του δρόμου εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2017.Οι τιμές ποικίλουν από 30 δολάρια η βραδιά για μια θέση σε κρεβάτι κουκέτα, από 200 δολάρια το δωμάτιο έως 965 δολάρια η προεδρική σουίτα.Μια σάλα με διακόσμηση που παραπέμπει στην εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας και αραβική μουσική υποδέχονται στον πελάτη, ο οποίος καλείται να καταθέσει εγγύηση 1.000 δολαρίων για να αποτραπούν τυχόν κλοπές δεκάδων έργων του Μπάνκσι που είναι διάσπαρτα στο κτήριο, αλλά και του παλαιστίνιου καλλιτέχνη Σάμι Μούσα και της Ντομινίκ Πετρέν από το Μόντρεαλ του Καναδά. Τα έργα των καλλιτεχνών είναι δωρεά στην τοπική κοινότητα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου.Στο παλιό κτήριο που μετατράπηκε σε ξενοδοχείο, ο Μπάνσκι και η ομάδα του επιμελήθηκαν το εσωτερικό του. Πάνω από ένα κρεβάτι, απεικονίζεται ένας ισραηλινός στρατιώτης και ένας παλαιστίνιος ακτιβιστής που επιδίδονται σε μαξιλαροπόλεμο. Οι συγκρούσεις, το τείχος ασφαλείας και τα παλαιστινιακά εδάφη αποτελούν πηγή έμπνευσης για τον καλλιτέχνη.Ο διευθυντής Ουίσαμ Σάλσα δηλώνει ότι το ξενοδοχείο συμβάλλει στο να «ακούγεται η φωνή των Παλαιστινίων». Η ονομασία «Walled Off Hotel» προκύπτει από ένα λογοπαίγνιο με το όνομα της αλυσίδας πολυτελών ξενοδοχείων (Waldorf) και των αγγλικών λέξεων «walled off» που σημαίνουν «περιτοιχισμένο», «φραγμένο».Τρεις μεταξοτυπίες του Μπάνκσι βγαίνουν στο σφυρί σήμερα στο Παρίσι, στην πρώτη δημοπρασία με έργα του καλλιτέχνη έπειτα από αυτήν στο Λονδίνο στις αρχές του μήνα όταν το έργο «Το κορίτσι με το μπαλόνι» καταστράφηκε κατά το ήμισυ μόλις ο δημοπράτης χτύπησε το σφυρί οριστικοποιώντας την πώλησή του αντί αντί 1,042 εκατομμυρίων στερλινών (1,185 εκατομμύριο ευρώ).