Τηλεοπτικό οδοιπορικό: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τέσσερα έτη από την ίδρυση του

Τέσσερα χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε αυτές τις μέρες το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που προέκυψε από την σύμφυση δύο ιστορικών ιδρυμάτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά επιχειρώντας για πρώτη φορά για δημόσιο πανεπιστήμιο τόσο μεγάλο εγχείρημα. Παρά τις δυσκολίες προσαρμογής για ένα «οικοσύστημα 60 χιλιάδων ανθρώπων» στο πλαίσιο των τριάντα χρόνων πορείας των πρυτανικών αρχών ο Πρύτανης Παναγιώτης Καλδής δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ με αφορμή ένα τηλεοπτικό οδοιπορικό του Πρακτορείου ότι «υπάρχει μια στοχοθεσία , τιμούμε τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου , θέλουμε να είναι ένα πραγματικό υποδειγματικό δημόσιο πανεπιστήμιο και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, ιδίως την νοτιοανατολική και την Μεσόγειο».

Σήμερα, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό των φοιτητών (περισσότεροι από 56.000 προπτυχιακοί, περισσότεροι από 5.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές και περισσότεροι από 680 υποψήφιοι διδάκτορες) και των λοιπών μελών του Ιδρύματος, το Πανεπιστήμιο προσπαθεί την επέκταση του Ιδρύματος, τόσο με τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων του υποδομών όσο και με τη δημιουργία νέων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μελών του και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα όλων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, στο ευρύτερο, αυτό, πλαίσιο, το Ίδρυμα επεκτείνεται με νέες κτηριακές εγκαταστάσεις 6.831,21m2 στο Μοσχάτο (δημιουργία τέταρτης Πανεπιστημιούπολης), νέο τριώροφο κτήριο 5.737,50m2 στη νότια πλευρά της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω και δημιουργία φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης του Δήμου Φυλής για την στέγαση φοιτητών με μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.

Ο κ. Παναγιώτης Κλαδής μας απαριθμεί τα 27 τμήματα κατανεμημένα σε έξι σχολές:

«Καλύπτουμε τα πάντα, έχουμε μια ισχυρή σχολή μηχανικών, έχουμε επαγγέλματα υγείας, πρόνοιας, έχουμε τη δημόσια υγεία, έχουμε επιστήμη τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της οινολογίας. Έχουμε τις σχολές εφαρμοσμένων τεχνών, και σχολές πολιτισμού αλλά και λοιπές δραστηριότητες που μας καλύπτουν σε όλα τα πεδία».

Είναι αλήθεια ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναγνωρίζεται, ως το πλέον εξωστρεφές Ίδρυμα της χώρας, με ανάπτυξη ευρέως συνόλου συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αναφέρονται οι 929 ισχύουσες διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+. Επιπλέον, έχουν υπογραφεί περισσότερα από 50 Μνημόνια Συνεργασίας, στόχος των οποίων αποτελεί η ανάπτυξη δράσεων τέτοιων, που να οδηγούν στη δημιουργία και τη διάχυση της γνώσης, επ' ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, ενώ αναφέρεται και η προβολή των διαδικτυακών, ακαδημαϊκού ύφους, εβδομαδιαίων εκπομπών "FIRST FROM THE WEST", με καλεσμένους από τον χώρο της εκπαίδευσης, της πολιτικής, της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής της χώρας, καθώς και εκπροσώπους φορέων, με στόχο την προβολή και την περαιτέρω προαγωγή της εξωστρεφούς πλευράς του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Επισημαίνοντας ότι ένα Πανεπιστήμιο κρίνεται και από την ποσοτική και ποιοτική πρόσβαση πτυχιούχων του στην αγορά εργασίας ζητήσαμε από το Πρύτανη να μας πει τι γίνεται σε αυτόν τον τομέα.

«Λόγω της δομής των προγραμμάτων σπουδών και της έντονης διασύνδεσης μέσω πρακτικής άσκησης με την αγορά εργασίας, οι δικοί μας απόφοιτοι σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από τα δύο τρίτα, βρίσκουν εύκολα εργασία ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις της οικονομίας.»

«Βρισκόμαστε, επισημαίνει ο κ. Καλδής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Δυτική Αθήνα, στη Δυτική Αττική όπου υπάρχει η μεγάλη ζήτηση από επιχειρήσεις, από τις βιομηχανίες για τους αποφοίτους, οι οποίοι στελεχώνουν επάξια σε διευθυντικό επίπεδο ακόμα, όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες βρίσκονται. Πολλοί συνάδελφοι απόφοιτοι πλέον βρίσκονται και στο εξωτερικό γίνονται δέκτες μηνυμάτων και προσέλκυσης δικών μας αποφοίτων. Βεβαίως, η προσπάθεια μας είναι να σταματήσει το brain drain και να τους κρατήσουμε στη χώρα.»

Μιλήσαμε με τον Πρύτανη και για τον οικολογικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, καθώς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί το πρώτο «πράσινο» Πανεπιστήμιο στην Αττική, καθώς χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ είναι και το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «COPERNICUS Alliance».

Με την κάμερα και drone καταγράψαμε και το «πράσινο ηλεκτρικό λεωφορείο» που διαθέτει το Πανεπιστήμιο εξυπηρετώντας φοιτητές καθηγητές και διοικητικό προσωπικό στα διάσπαρτα κτίρια.

Ενδεικτική, τόσο της εξωστρέφειας του Ιδρύματος όσο και της αξιοπιστίας της ακαδημαϊκής του υπόστασης είναι η πρόσφατη αναγόρευση του καθηγητή Πολιτικής Υγείας του London School of Economics and Political Science, κ Η. Μόσιαλου, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του βρετανού σκηνοθέτη, κ Κεν Λόουτς, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, κ Γκας Μπιλιράκη, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του καθηγητή του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ, Francis Fukuyama, σε επίτιμο καθηγητή του ίδιου τμήματος.

«Αρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια, υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης Παναγιώτης Καλδής είναι υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης, αλλά μας στηρίζει και η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα και καταφέρνουμε να κάνουμε ιδιαίτερη σύνθεση όπου προβάλλονται το Πανεπιστήμιο και οι ανάγκες του. Αυτή την στιγμή μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μία καλή φάση όπου θα υπάρξει χρηματοδότηση για ψηφιοποίηση όλου του αρχείου του πανεπιστημίου, πράγμα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Μας ενδιαφέρει και η τοπική ανάπτυξη αλλά και η παροχή από τους δήμους υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές και γι' αυτό έχουμε ειδικά πρωτόκολλα για συνεργασία και χρηματοδότηση μεταπτυχιακών από τους δήμους. Μπορώ να σας πω, κατέληξε ο κ. Καλδής ότι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας μας βραβεύει για την καλή αυτή τακτική που εφαρμόζουμε και αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Πανεπιστημίου».

Σε ένδειξη αναγνώρισης των προσπαθειών του Πανεπιστημίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δημάρχων Αττικής αποφάσισε, ομόφωνα, την έκφραση συγχαρητηρίων κι επαίνου προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για το σύνολο των, σχετικών με θέματα προώθησης της τοπικής ανάπτυξης προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης και της διασύνδεσης του Ιδρύματος με τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δραστηριοτήτων του. Συγχαρητήρια επιστολή προς το Ίδρυμα απέστειλε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολος Τζιτζικώστας. Στην επιστολή του, ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Ίδρυμα συγκαταλέγεται στα ταχέως αναπτυσσόμενα ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ επεσήμανε τη σπουδαιότητα της διαρκούς υλοποίησης, από το Πανεπιστήμιο, δράσεων ωφέλιμων για το ίδιο, την ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα, την κοινωνία και την Ελλάδα.

Το βίντεο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ: