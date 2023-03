Την ιστορία του Λίο Ράσελ καταγράφει νέα βιογραφία του

Μια νέα βιογραφία εξιστορεί τη ζωή και την κληρονομιά του Λίον Ράσελ, του αινιγματικού μουσικού που επηρέασε, μεταξύ πολλών άλλων, τους Τζορτζ Χάρισον, Έλτον Τζον, Γουίλι Νέλσον και Rolling Stones.

Στη βιογραφία με τίτλο «Leon Russell: The Master of Space and Time's Journey Through Rock & Roll History» τον άνθρωπο, τον μύθο και τη μουσική του παρουσιάζει ο Μπιλ Γιάνοβιτζ, συγγραφέας, μουσικός και ιδρυτικό μέλος των Buffalo Tom.

Το βιβλίο 600 σελίδων περιγράφει τον Λίο Ράσελ ως «έναν πολυτάλαντο καλλιτέχνη και αληθινά μυθική φιγούρα στην αμερικανική μουσική».

Ως συνθέτης των κλασικών ροκ επιτυχιών «Delta Lady», «A Song for You» και «This Masquerade», ο Λίο Ράσελ κέρδισε αναγνώριση στην 60χρονη καριέρα του, αλλά και «πάλεψε με τους δαίμονές του, την κατάχρηση ουσιών και τη βαριά κατάθλιψη» αναφέρεται στο βιβλίο.