To 2o Βίκος Below Zero Session 2023 είναι γεγονός

Μοναδικά μουσικά guests που ανεβάζουν τη διάθεση στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Η χειμερινή σεζόν συνεχίζεται δυναμικά στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, με το 2ο Βίκος Below Zero Session για το 2023, και δύο δυναμικά dj sets ηλεκτρονικής μουσικής από τους MAARKK & OVIS, της ομάδας Full Circle.



To event που αγαπήθηκε, επιστρέφει και αναμένεται να «ανεβάσει τη θερμοκρασία» και να συνοδεύσει τους λάτρεις του σκι και τους επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου, κατά τη διάρκεια της εξόρμησής τους.

H Βίκος Α.Ε. μοιράζει αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, με τα μοναδικά της προϊόντα, απογειώνοντας την εμπειρία στο χιονισμένο τοπίο των Καλαβρύτων, σε ύψος 2.355 μέτρων. Ταυτόχρονα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον διαγωνισμό που πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας Βίκος, μπαίνοντας στην κλήρωση για δύο διπλά ski pass!!

Με τη διάθεση στα ύψη, η Βίκος δίνει νέο ραντεβού στο κεντρικό σαλέ την Κυριακή 26/02, στη 13:00 στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, για ακόμα μία γιορτινή εμπειρία, στη μαγευτική χειμερινή φύση.