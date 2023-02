Tο θρυλικό κλαμπ «Bora Bora» στην Ίμπιζα κατεδαφίστηκε έπειτα από 40 χρόνια

Το «Bora Bora», το πρώτο νυχτερινό κέντρο στην παραλία της Playa d'en Bossa στην Ίμπιζα, κατεδαφίστηκε έπειτα από 40 χρόνια. Είχε κλείσει από τον περασμένο Οκτώβριο σύμφωνα με το ΝΜΕ.

Τα νέα έγιναν γνωστά πριν από λίγες ημέρες από έναν λογαριασμό στο Twitter που μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες με μπάζα από την περιοχή.

The end of an era 😢 #BoraBoraIbiza pic.twitter.com/B1YaQyFMsP