Το αρχαιότερο μαργαριτάρι του κόσμου στο Λούβρο του Άμπου Ντάμπι

Ένα μαργαριτάρι 8.000 ετών, που παρουσιάζεται ως το αρχαιότερο στον κόσμο, θα εκτεθεί για πρώτη φορά στο κοινό στις 30 Οκτωβρίου στο Λούβρο του Άμπου Ντάμπι, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του εμιράτου.

Το «μαργαριτάρι του Άμπου Ντάμπι» όπως αποκαλείται, που ανακαλύφθηκε από αρχαιολόγους στο νησί Μαραουάχ, στα ανοικτά της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανήκει στο Εθνικό Μουσείο Ζάγιεντ. Το κόσμημα αυτό θα παρουσιαστεί στο κοινό κατά τη διάρκεια έκθεσης με τίτλο «10.000 years of Luxury» (10.000 χρόνια πολυτέλειας) από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 18 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

