Το Athens Photo World 2021 φέρνει στην πόλη το φωτορεπορτάζ

Επιστρέφει δυναμικά από τις 21 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπαίθρια σε διάφορα σημεία της πόλης το Athens Photo World, με μια σειρά εκθέσεων και εκδηλώσεων που αναδεικνύουν το έργο των σύγχρονων φωτορεπόρτερ, της Ελληνικής και διεθνούς ειδησεογραφίας.

Ακολουθώντας τους σκοπούς που έθεσε από την ίδρυση του, το 2019 και τα δύο βραβεία για Έλληνες και ξένους φωτορεπόρτερ αφιερωμένα στη μνήμη του Γιάννη Μπεχράκη, το APW παρουσιάζει στο κοινό δουλειές παλαιότερες και σύγχρονες μέσα από τη διεθνή επικαιρότητα, επικεντρώνοντας εφέτος ένα τμήμα των εκδηλώσεών του στον αθλητισμό καθώς η χρονιά είναι πλούσια σε αθλητικές διοργανώσεις.

«Οι φωτορεπόρτερ ανά τον κόσμο ανήκουν στους ελάχιστους επαγγελματίες που αδιάκοπα και με απροσδιόριστους κινδύνους, εξακολούθησαν να εργάζονται αποκαλύπτοντας τις πτυχές μιας νέας και απροσδόκητης πραγματικότητας» όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα παρουσιαστεί η δουλειά του Ιταλού φωτογράφου Paolo Pellegrin, μέλους του διεθνούς πρακτορείου Magnum. Η έκθεση "As I was Dying" είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του. Μέσα από την υποβλητική ματιά του φωτογράφου ο θεατής μεταφέρεται στο προσκήνιο του ανθρώπινου δράματος της σύγχρονης ιστορίας.

Ο Pellegrin αιχμαλωτίζει στιγμές πόνου, αγώνα και δύναμης από τόπους μακρινούς και διαφορετικούς με κοινό παρονομαστή τον άνθρωπο. Ιαπωνία, Ινδονησία, Αφγανιστάν, Αλβανία, Αίγυπτος, Τυνησία, Λιβύη, Αιθιοπία, Λιβερία, Σουδάν, Ανγκόλα, Αϊτή, Κόσοβο, Κούβα, Παλαιστίνη, Λίβανος, Ιράκ, Βατικανό και Γαλλία, τόποι και άνθρωποι διαφορετικοί παρελαύνουν μπροστά μας μέσα από το ασπρόμαυρο κάδρο του. Φως, σκοτάδι, σώματα και βλέμματα είναι οι πρωταγωνιστές των εικόνων του φωτογράφου, ενίοτε σε ασυνήθιστες συνθέσεις, και με ένταση που ξεχειλίζει από τις δισδιάστατες εικόνες ζητώντας επίμονα την προσοχή και τη σκέψη του θεατή.

Η έκθεση θα παρουσιαστεί από την 1η μέχρι την 31η Αυγούστου στο αίθριο του 4ου ορόφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και με χορηγία του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Και αυτή τη χρονιά, το Athens Photo World παρουσιάζει στο ΚΠΙΣΝ την έκθεση World Press Photo 2021 με τις φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό φωτορεπορτάζ και ντοκουμέντου για την ανάδειξη των πιο σημαντικών στιγμιότυπων και ιστοριών της χρονιάς που πέρασε. Φέτος, συμμετείχαν 4.315 φωτογράφοι από 130 χώρες με 74.470 φωτογραφίες. Η τελική επιλογή ανέδειξε 45 φωτογράφους από 28 χώρες, η δουλειά των οποίων παρουσιάζεται στην έκθεση. Νικητής του World Press Photo of The Year 2021 ο Δανός φωτογράφος Mads Nissen του πρακτορείου Panos Pictures με τη φωτογραφία της 85χρονης Rosa Luzia Runaldi καθώς την αγκαλιάζει η νοσηλεύτρια Adriana Silva de Costa Souza στο γηροκομείο Viva Bem στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Οι συνυποψήφιοι του Nissen ήταν οι Evelyn Hockstein (Η.Π.Α), Oleg Ponomarev (Ρωσία), Luis Tato (Ισπανία), Lorenzo Tugnoli (Ιταλία) και Valery Melnikov (Ρωσία).

Νικητής του World Press Photo Story of the Year (Φωτογραφικό Θέμα της Χρονιάς) ο Ιταλός Antonio Faccilongo του πρακτορείου Getty με το φωτογραφικό του θέμα «Habibi». Οι συνυποψήφιοί του ήταν ο Καναδός Chris Donovan και η Ρωσίδα Valery Melnikov (Ρωσία). Διάκριση και για το Ελληνικό Φωτορεπορτάζ με το 3ο Βραβείο για τον Άγγελο Τζωρτζίνη και τη δουλειά του «Trapped in Greece» (Παγιδευμένοι στην Ελλάδα) στην κατηγορία μακροχρόνιων project.

Η έκθεση θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια της έκθεσης θα ανακοινωθούν σύντομα.

Από τις 21 Μαΐου, θα παρουσιαστούν στο αθηναϊκό κοινό τρεις υπαίθριες εκθέσεις που εστιάζουν στην καθημερινότητα, τον αθλητισμό και σημεία-ορόσημα της χώρας με ιδιαίτερο αισθητικό αλλά και ταξιδιωτικό ενδιαφέρον.

Η έκθεση «Sports ‘n' the City» θα φιλοξενηθεί στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου από τις 21 μέχρι τις 30 Μαΐου. Ο Εθνικός Κήπος στηρίζει για δεύτερη χρονιά το Athens Photo World, μετά την εναρκτήρια διοργάνωση του 2019, αυτή τη φορά φιλοξενώντας στην περίφραξή του 46 εντυπωσιακές φωτογραφίες αθλητικής θεματολογίας από Ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις μέσα από τον φακό των φωτογράφων Γιώργου Ματθαίου και Vladimir Rys.

Η έκθεση «Ελλάδα» θα φιλοξενηθεί στην περίφραξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με έργα των Αλέξανδρου Αβραμίδη, Πέτρου Γιαννακούρη, Σταύρου Κεσεδάκη, Κώστα Κουτσαυτίκη, Βασίλη Κωστερέ, Μενέλαου Συκοβέλη, Γιάννη Φαρμακίδη και Λουκά Χαψή. Η έκθεση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ταυτόχρονα εγκαινιάζει μια σημαντική συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών που την φιλοξενεί στην περίφραξή του. Δίνεται έτσι στη διοργάνωση η ευκαιρία να ξανασυστηθεί στο κοινό μέσα από τις φωτογραφίες των δημιουργών σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία πολιτισμού της πρωτεύουσας.

Η έκθεση των εφήβων φωτογράφων με τίτλο «Μετακίνηση 6» με την επιμέλεια της Δώρας Λαβαζού (iFocus) θα φιλοξενηθεί στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Χαλανδρίου από τις 21 Μαΐου και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και θα μας δείξει την παρούσα και τόσο πρωτόγνωρη συγκυρία μέσα από το βλέμμα των νέων παιδιών.

Στο πλαίσιο του Athens Photo World 2021 και με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ θα παρουσιαστούν στο κοινό και από τις 21 μέχρι τις 30 Μαΐου οι δουλειές των δύο βραβευμένων φωτογράφων του 2020 με μια θεματολογία επίκαιρη και αποκαλυπτική για την πρωτοφανή παγκόσμια συγκυρία της χρονιάς. Η έκθεση «Όταν όλα άλλαξαν: Covid19, το Ευρωπαϊκό Επίκεντρο» του Fabio Bucciarelli, περσινού νικητή του Διεθνούς Βραβείου Φωτοδημοσιογραφίας Yannis Behrakis και η έκθεση «42 ημέρες» του Δημήτρη Μιχαλάκη, νικητή του περσινού βραβείου Athens Photo World, θα φιλοξενηθούν μαζί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» στο Θησείο.

Συνεχίζοντας την πρωτοβουλία της παρουσίασης επιλεγμένων φωτογραφιών σε σειρά ψηφιακών προβολών σε κεντρικά μέρη της πόλης, το Athens Photo World φέρνει φέτος τις Ψηφιακές Προβολές του στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και στο ΚΠΙΣΝ.

Η Τεχνόπολη υποστηρίζει για δεύτερη φορά το Athens Photo World φιλοξενώντας το πρόγραμμα των προβολών που θα ξεκινήσει στις 21 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 του μήνα «αγκαλιάζοντας» το 20οAthens Technopolis Jazz Festival. Οι προβολές θα περιλαμβάνουν φωτογραφίες αθλητικής θεματολογίας από το αρχείο του Γιάννη Μπεχράκη, τα διεθνή πρακτορεία Reuters, Associated Press, European Pressphoto Agency, τα ελληνικά πρακτορεία InTime Sports&News και Eurokinissi, τους φωτογράφους 'Αγγελο Ζυμάρα, Νίκο Μενουδαράκο, Σπύρο Μπακάλη και Δημήτρη Σιδερίδη και ελεύθερης θεματολογίας από τους φωτογράφους Νίκο I. Καλλιανιώτη, Ηλία Μάρκου, Λευτέρη Παρτσάλη, και Byron Smith.

Το πρόγραμμα των ψηφιακών προβολών θα παρουσιαστεί και στο ΚΠΙΣΝ, από τις 21.00 ως τα μεσάνυχτα, στο τέλος της Εσπλανάδας σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Παράλληλα, τιμώντας την παρακαταθήκη του Γιάννη Μπεχράκη το APW διοργάνωσε και φέτος τους διαγωνισμούς για τα δύο χρηματικά βραβεία που καθιέρωσε το 2019, το διεθνές Βραβείο Yannis Behrakis (#YBIPA)και το Βραβείο Athens Photo World (#APWA). Οι έξι επικρατέστεροι φωτογράφοι θα ανακοινωθούν στις 20 Μαΐου και η βράβευση των νικητών θα γίνει την Τετάρτη 26 Μαΐου σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Φάρο του ΚΠΙΣΝ. Στην εκδήλωση θα γίνει η απονομή του περσινού βραβείου Yannis Behrakis από την Ελισάβετ Σαρίδου Μπεχράκη στον νικητή Fabio Bucciarelli, ο οποίος θα ανακοινώσει τον νικητή του φετινού διαγωνισμού. Παράλληλα, θα απονεμηθεί το Βραβείο Athens Photo World στον φετινό νικητή από τον Θανάση Σταυράκη, καλλιτεχνικό διευθυντή του Athens Photo World και τον Δημήτρη Μιχαλάκη νικητή του APWA2020.